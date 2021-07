Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm

Trước diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông, các cơ quan quản lý giao thông và lực lượng chức năng đã nỗ lực tăng cường công tác xử lý vi phạm, tuy nhiên, tình trạng này vẫn khó có thể giải quyết trong một sớm, một chiều...

Lực lượng phòng cảnh sát giao thông kiểm tra xe vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 47, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

Có dịp được thực tế cùng các chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến khá nhiều “chiêu trò” của các lái xe có dấu hiệu vi phạm khi bị lực lượng chức năng tạm dừng phương tiện. Theo đó, để “trốn” lực lượng chức năng, đã có không ít lái xe đi vào các đường liên huyện, liên xã, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý. Cũng có trường hợp các lái xe dừng, đỗ tại các cây xăng, quán ăn dọc hai bên đường để chờ hết ca tuần tra lại lưu thông. Mặt khác, quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT cũng gặp nhiều khó khăn do một số đối tượng lạ mặt theo dõi, thông báo cho các lái xe vị trí di chuyển của các tổ tuần tra để các phương tiện vi phạm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Khi bị dừng phương tiện kiểm tra, một số lái xe chây ỳ, không hợp tác, thậm chí có trường hợp tăng ga bỏ chạy, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông.

Thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó trọng tâm là cao điểm tuần tra, xử lý theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” (từ 15-3 đến 31-12); Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh về mở cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của các phương tiện vận tải hàng hóa, phòng CSGT và 27/27 đơn vị công an cấp huyện, thị xã, thành phố đã ra quân, đẩy mạnh tuyên truyền để các chủ phương tiện, lái xe và chủ bãi ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm, đường dẫn vào khu vực mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng, nơi thi công công trình xây dựng, nhà hàng, khách sạn... có đông phương tiện thường xuyên qua lại như: các quốc lộ (QL) 1A, QL45, QL47, QL10, QL217, đường Hồ Chí Minh; các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông như TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Triệu Sơn, Hà Trung, Yên Định, Vĩnh Lộc... Qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với chủ xe và lái xe tải vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng, từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông; đồng thời góp phần kiềm chế và giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh, cho biết: Để thực hiện có hiệu quả đợt ra quân này, đơn vị đã bố trí các tổ công tác tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến QL, tỉnh lộ và các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông nhằm hạn chế tối đa các va chạm giao thông dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT, Công an tỉnh: Từ ngày 15-12-2020 đến 14-6-2021, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 39.687 trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 73.655.625.000 đồng; tạm giữ 6.682 phương tiện, tước giấy phép lái xe, kiểm định 3.265 trường hợp; phát hiện 23 giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Từ nay đến 31-12-2021, lực lượng CSGT tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, xử lý các chuyên đề quá tải, cơi nới, cải tạo kích thước thành, thùng. Đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động tổ công tác đặc biệt, sử dụng cân tải trọng tăng cường thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe, thùng xe...

Bài và ảnh: Lưu Kiệt