Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Thanh Hóa trở nên sôi động, lượng người đi lại đông. Đây cũng là thời điểm tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, các tệ nạn cờ bạc hoạt động mạnh, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng diễn biến phức tạp. Để chủ động bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn trong dịp tết, Công an TP Thanh Hóa đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm an toàn cho Nhân dân vui tết, đón xuân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa triển khai phương án đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trong dịp tết; phát động đợt thi đua đặc biệt “Mừng Đảng, Mừng Xuân, ra quân quyết thắng”. Cùng với việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia tấn công tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an thành phố đẩy mạnh công tác nắm tình hình mâu thuẫn, khiếu tố trong nội bộ Nhân dân, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở; quản lý chặt chẽ người nước ngoài, Việt kiều, người Việt Nam đang định cư, học tập, lao động ở ngoài nước về thăm thân nhân trong dịp tết.

Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, internet..., phát hiện thu hồi nhiều tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh; xử lý nghiêm các điểm kinh doanh internet không chấp hành đúng nội quy, quy định. Trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an thành phố chỉ đạo công an các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Các đội nghiệp vụ của Công an thành phố tăng cường công tác trinh sát, quản lý chặt chẽ mọi di biến động của các loại tội phạm hoạt động lưu động ở các địa phương khác về địa bàn thành phố, các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ phạm tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ...; kịp thời phát hiện, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự, các ổ cá độ, cờ bạc; gọi hỏi, răn đe, giáo dục các loại đối tượng. Ngoài ra, Công an thành phố còn tập trung chỉ đạo, giải quyết các loại án nổi, nhất là các loại án cướp tài sản, trộm xe máy, trộm nhà dân, côn đồ gây thương tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, đồng thời huy động lực lượng tổ chức tuần tra, quây ráp các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về hình sự, ngăn chặn bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện vi phạm. Đối với tội phạm ma túy, Công an thành phố chủ động đấu tranh khám phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tập trung quản lý chặt chẽ các đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Mặt khác, tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ; triển khai các biện pháp quyết liệt làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đua xe trái phép; giải tỏa các vi phạm trên vỉa hè, lòng đường và những nơi tập trung đông người qua lại, bảo đảm hành lang ATGT. Lực lượng công an các phường, xã phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ tổ chức tuần tra ban đêm trên các tuyến đường, khu phố, đặc biệt những điểm tập trung đông người và địa bàn giáp ranh, tăng cường xuống các tổ dân phố, khu dân cư nắm tình hình, quản lý chặt chẽ số đối tượng nghiện hút, đối tượng có tiền án, tiền sự và những di biến động diễn ra trên địa bàn; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân.

Từ khi mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đến nay, Công an thành phố đã bắt, xử lý trên 10 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến pháo, buôn bán ma túy... Điển hình, ngày 23-12-2020 Công an TP Thanh Hóa đã phá Chuyên án 993H, bắt giữ đối tượng Tào Trung Duy, sinh năm 1999 ở xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, tạm trú tại nhà trọ 579 Lê Lai, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa có hành vi tàng trữ pháo nổ đi tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã thu giữ 4 hộp pháo giàn và 1 túi nilon pháo cù, tổng trọng lượng là 10 kg...

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thành phố yêu cầu các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy trình công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của đợt cao điểm đề ra. Chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu móc nối, xâm nhập vào địa bàn hoạt động của các thế lực thù địch; rà soát, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; tăng cường công tác phòng ngừa, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, nhất là các vụ liên quan đến “tín dụng đen”, cờ bạc, xâm phạm sở hữu...

Bài và ảnh: Yến Vy