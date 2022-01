Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, 4 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12-1, tại Km 3+500 đường Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc địa phận tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải thượng, thị xã Nghi Sơn khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô BKS 36H-013.34 do Lê Hữu An, trú tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn điều khiển đã tông vào xe máy BKS: 36U2-0531, do ông Nguyễn Trọng Th. (SN 1977; trú tại phố Liên Sơn, phường Tĩnh Hải) điều khiển chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Th. (SN 1980), con gái là Nguyễn Thị N. (SN 2012) và con trai là Nguyễn Trọng Ng. (SN 2013).

Hậu quả, cả 4 người tử vong, trong đó cháu Ng. tử vong tại chỗ, vợ chồng ông Th. và con gái tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã tới hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mạnh Cường