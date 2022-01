Siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke đảm bảo ANTT trong mùa dịch

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 4.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú và karaoke chiếm hơn 50%. Đây là các lĩnh vực, ngành nghề nhạy cảm mà các loại tội phạm thường lợi dụng làm vỏ bọc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, như tổ chức cờ bạc, mại dâm, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Công an TX.Nghi Sơn tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cho các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Để chấn chỉnh và siết chặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, thời gian qua các đơn vị Công an trong tỉnh, nòng cốt là Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác quản lý và phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm. Thường xuyên phối hợp thực hiện các đợt kiểm tra liên ngành thường niên và đột xuất việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ.

Trung tá Nguyễn Thị Diệp, Phó đội trưởng Đội quản lý vũ khí, đặc doanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết: Trong năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn Công an cấp huyện thực hiện các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ các lĩnh vực kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Đặc biệt, đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, lưu trú, massage, tiến hành cho các cơ sở này ký cam kết, thực hiện tốt các quy định, điều kiện về ANTT.

Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, qua kiểm tra, các đơn vị Công an trong tỉnh đã phát hiện, xử lý hành chính gần 600 trường hợp, phạt tiền trên 1,6 tỷ đồng. Trong đó có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã phát hiện 80 vụ việc, gần 500 đối tượng có liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Kết quả đó đã góp phần kiềm chế và ngăn chặn, không để phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Minh Phương