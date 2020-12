Ra quân bảo đảm an ninh - trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Sáng 15-12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì lễ ra quân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh dự lễ ra quân.

Theo kế hoạch, lực lượng Công an tỉnh ra quân nhằm nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại đối tượng xâm phạm an ninh Quốc gia; không để xảy ra hoạt động kích động biểu tình, phá rối an ninh, hoạt động khủng bố, phá hoại, khiếu kiện, đình công, hình thành “điểm nóng”, bảo đảm tốt ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Phòng ngừa phát hiện tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm nổi trước, trong và sau tết, không để tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong Nhân dân. Điều tra, khám phá nhanh, xử lý kịp thời nghiêm minh đối với các vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ra quân diễu hành.

Làm tốt công tác quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở trên lĩnh vực thi hành án hình sự tại cộng đồng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ không để tình trạng người bị tạm giữ, tạm giam trốn, chết không bình thường.

Bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm; kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, không để sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết.

Lãnh đạo, chỉ huy và từng cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh…

Sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã diễu hành ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Quốc Hương