Quyết liệt xử lý tình trạng xe dù, bến cóc

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản, xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm đối với xe khách đón, trả khách không đúng nơi quy định và nhiều lần dẹp các bến cóc ven đường. Tuy nhiên, sau mỗi lần ra quân, tình trạng xe dù, bến cóc lại tái diễn.

Xe đón trả khách sai quy định tại khu vực siêu thị BigC, thành phố Thanh Hóa.

Dọc tuyến đường tránh đi qua thành phố Thanh Hoá xuất hiện nhiều điểm đón, trả khách. Bất chấp biển cấm đậu, đỗ xe, nhiều xe tuyến cố định đi qua các điểm đón, trả khách dọc đường vô tư đậu, đỗ dưới lòng đường và ngang nhiên mời chào, lôi kéo khách. Trong khi đó, tại Bến xe phía Bắc Thanh Hoá, hoạt động bán vé ế ẩm. Số lượng hành khách sụt giảm khiến bến xe chỉ còn duy trì một quầy bán vé. Nguyên nhân chính khiến doanh thu của bến xe bị ảnh hưởng là do xe dù, bến cóc hoạt động rầm rộ thời gian qua.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó bến xe phía Bắc Thanh Hoá cho biết: Hành khách đi lại ít trong khi hiện nay nhiều xe đón trả khách dọc đường, khiến bến xe không thể quản lý hành khách, quản lý tuyến, ảnh hưởng đến doanh thu. Ngoài việc cạnh tranh vận tải không lành mạnh, hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định của nhiều nhà xe gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, đồng thời tiểm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan ra quân, tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự, Công an thành phố Thanh Hoá cho biết: Lực lượng CSGT thành phố chịu trách nhiệm xử lý các xe đậu, đỗ sai quy đinh tại khu vực Đại lộ Nguyễn Hoàng và Đại lộ Hùng Vương thì có 2 vị trí để giải quyết dứt điểm. Công an phường, xã có trách nhiệm giải quyết các quán cóc vỉa hè, những đối tượng “cò kéo” ở khu vực này. Chỉ sau một thời gian ngắn ra quân, Công an thành phố Thanh Hoá đã phát hiện, lập biên bản xử phạt nhiều nhà xe tuyến cố định hoạt động đón, trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực tuyến đường tránh đi qua thành phố Thanh Hoá và khu vực siêu thị BigC.

Lý giải về nguyên nhân xe dù, bến cóc hoạt động rầm rộ thời gian qua, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: Nguyên nhân của tình trạng trên là do ý thức chấp hành của nhiều doanh nghiệp vận tải chưa cao, có lực lượng “cò mồi” thông tin, thông báo cho xe dừng đỗ, đón trả khách rất nhanh để vượt qua kiểm soát của lực lượng chức năng. Trước mắt, Sở tiếp tục duy trì các lực lượng để quản lý chặt chẽ, về lâu dài sẽ rà soát các vị trí đón, trả khách để có giải pháp phù hợp.

Tình trạng xe dù, bến cóc đang là vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc xử lý quyết liệt từ phía các lực lượng chức năng và các cấp chính quyền để giải quyết triệt để, đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ văn minh đô thị.

Thái Thanh