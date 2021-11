Quyết liệt đấu tranh với tội phạm hình sự

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ đối tượng Hà Văn Long, sinh năm 1993, ở phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã tập trung lập án, đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, đẩy mạnh tấn công, truy quyét các loại tệ nạn xã hội; bắt, xử lý các đối tượng đánh bạc, hoạt động mại dâm... Đặc biệt đã xác lập các chuyên án đấu tranh, triệt xóa nhiều ổ nhóm, đối tượng hình sự hoạt động phạm tội manh động, táo tợn. Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Để phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm hình sự trên địa bàn, Công an TP Thanh Hóa luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác của quần chúng Nhân dân, cũng như vận động mọi người tham gia tố giác tội phạm. Ngoài ra, lực lượng công an thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp điều tra cơ bản, phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã tập trung rà soát, nắm sâu về hoạt động của đối tượng và nhóm đối tượng nên cơ bản kiểm soát được tình hình. Các vụ phạm pháp hình sự đều được cơ quan chức năng tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra phá án.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 2.000 vụ án hình sự, với trên 2.500 đối tượng. Các loại tội phạm chủ yến là cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, xâm hại tình dục, giết người, cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”... Trung tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai, cụ thể hóa các kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các biện pháp phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm hình sự nói riêng. Chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, phát hiện kịp thời tình hình tội phạm nổi lên trên tuyến, địa bàn, lĩnh vực; tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh các giải pháp cụ thể đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, vấn đề bức xúc nổi lên trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa và vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, can dự vào lĩnh vực kinh tế... Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác phạm tội; kiến nghị khởi tố và chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm hình sự vào dịp cuối năm, lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Chủ động xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm trộm cắp... Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư, nhất là khu vực có nhiều quán ăn đêm...

Bài và ảnh: Quốc Hương