Quang Chiểu tăng cường giữ vững an ninh - trật tự

Quang Chiểu là xã vùng cao biên giới của huyện Mường Lát, có diện tích tự nhiên hơn 11.000 ha, với 24 km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào. Để giữ vững an ninh - trật tự (ANTT), Công an xã Quang Chiểu đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã Quang Chiểu kế hoạch đảm bản ANTT trên địa bàn xã ngay từ những ngày đầu năm 2022. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp Nhân dân nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, tích cực tham gia giữ gìn ANTT.

Công an xã Quang Chiểu tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân để nhận biết các thủ đoạn, âm mưu của các đối tượng tội phạm, tích cực tham gia giữ gìn ANTT.

Bênh cạnh đó, Công an xã Quang Chiểu phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi cộm. Phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu giữ gìn ANTT đường biên, cột mốc, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Đại úy Hà Văn Thuận, Trưởng Công an xã Quang Chiểu cho biết: Năm 2022, Công an xã Quang Chiểu đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân với hơn 800 người tham gia. Phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức tuần tra vũ trang hơn 80 lần trên các tuyến đường trọng yếu, các khu vực phức tạp, trọng điểm để đảm bảo ANTT. Thu hồi 40 khẩu súng tự chế các loại, tiến hành lập biên bản, và giao nộp về Công an huyện Mường Lát quản lý. Phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Đội nghiệp vụ Công an huyện bắt 2 vụ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với 4 người nghiện ma túy trên địa bàn; gọi hỏi, răn đe 14 đối tượng hình sự, ma túy. Tham mưu cho xã Quang Chiểu xây dựng mô hình “Cựu chiến binh với bình yên cuộc sống” và mô hình “Dòng họ Vi tự quản về ANTT” ở bản Xim, dự kiến ra mắt hai mô hình này vào cuối năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu Vi Văn Thứ cho biết: Thời gian qua lực lượng Công an xã luôn phát huy lực lượng nòng cốt trong giữ vững ANTT; đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Quang Chiểu ngày càng đi vào chiều sâu, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Trong thời gian tới, Công an xã Quang Chiểu tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ rõ các thủ đoạn của tội phạm để người dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa. Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn xã”, Đại úy Hà Văn Thuận cho biết.

Bài và ảnh: Xuân Anh