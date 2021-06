Qua hệ thống camera an ninh, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản

Mới đây, qua hệ thống Camera an ninh lắp đặt tại các nhà dân Công an huyện Hoằng Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Bá Chung, sinh năm 1990 ở xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Lê Bá Chung tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, sáng 30-5, Chung đi xe máy từ nhà ở thôn Kim Tân lên thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến thấy 2 cháu bé đang ngồi chơi điện tử bằng máy điện thoại di động nên đã nảy ra ý định cướp giật. Chung đã dựng xe máy ngoài đường rồi chạy vào cướp giật chiếc máy điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng từ tay cháu Trần Đại Nghĩa (7 tuổi) là con trai của anh Trần Ngọc Tám ở thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật của Lê Bá Chung đã bị hệ thống camera an ninh của các nhà dân 2 bên vệ đường ghi lại nên đã phát huy hiệu quả trong công tác điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng Công an huyện Hoằng Hóa. Đến 20 giờ cùng ngày, biết không thể trốn tránh được, Lê Bá Chung đã đến Công an huyện Hoằng Hóa đầu thú và giao nộp tang vật.

Thái Thanh