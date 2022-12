Phường Đông Thọ tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích

Chiều 12-12, UBND phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người đến các Ban Quản lý chợ, hộ tiểu thương và chủ nhà hàng, quán bia, quán ăn đêm, karaoke, nhà nghỉ, khác sạn trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an phường Đông Thọ tuyên truyền các quy định của pháp luật về tội phạm cố ý gây thương tích.

Tại hội nghị, Công an phường Đông Thọ đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường trong thời gian qua. Đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật về tội phạm cố ý gây thương tích, giết người thông qua những vụ việc, vụ án điển hình.

Trong dịp này, Ủy ban MTTQ phường Đông Thọ đã kêu gọi và phát động toàn dân phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người. Ban Chỉ đạo an ninh trật tự phường đã tổ chức ký cam kết đối với đại diện các ban quản lý chợ Đình Hương, chợ Đông Thọ và 4 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và quán bia trên địa bàn.

Đông đảo tiểu thương và chủ cơ sở kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn phường Đông Thọ tham gia hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã thông tin thêm về tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Đồng thời tuyên truyền một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm trộm cắp; tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm giết người… và các quy định của pháp luật để người dân biết, phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.

Thượng tá Lê Ngọc Anh cũng đề nghị Ban chỉ đạo an ninh trật tự của phường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác phòng ngừa; tăng cường công tác tuần tra trong đó có tuần tra Nhân dân; tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân đề cao cảnh giác, tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm nói chung và tội phạm cố ý gây thương tích, giết người; thực hiện các biện pháp để ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép…

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa thông tin thêm về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và giao nhiệm vụ cho Công an phường Đông Thọ.

Việc tổ chức hội nghị này là sự cố gắng của UBND phường Đông Thọ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhân dân trong tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm nói chung và tội phạm cố ý gây thương tích, giết người.

Đại diện ban quản lý chợ và các chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm cố ý gây thương tích, giết người.

Thông qua hội nghị còn nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cơ sở; sự đồng lòng, quyết tâm của các tầng lớp Nhân dân, chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích, giết người trên địa bàn thành phố nói chung và địa bàn phường Đông Thọ nói riêng.

Đỗ Đức