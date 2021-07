Phát hiện 717 công dân Thanh Hoá và 22 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, siết chặt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú của người nước ngoài, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021 lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện 717 công dân Thanh Hoá và 22 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Thanh Hoá; đồng thời rà soát, phát hiện 58 trường hợp xuất cảnh trái phép, đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Bên cạnh việc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác nhằm quản lý chặt việc cư trú, xuất, nhập cảnh.

Đối với số chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh vào địa bàn, Công an tỉnh đã phối hợp với các quan chức năng triển khai phương án, kế hoạch đón, giám sát, cách ly an toàn, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Còn đối với số người nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an chủ động rà soát, nắm chắc tình hình; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; khai báo đầy đủ, chính xác tạm trú của người nước ngoài.

Quốc Hương