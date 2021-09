Nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép” nơi biên cương Mường Lát

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an huyện biên giới Mường Lát đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp vừa bảo đảm tốt tình hình an ninh - trật tự, vừa tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, góp phần cùng với các cấp, ngành và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ cuộc sống bình yên và của Nhân dân.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Công an huyện Mường Lát đã phối hợp với lực lượng biên phòng xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch phân công, bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực đường mòn, lối mở, khu vực biên giới giáp ranh với tỉnh Hủa Phăn (Lào) để chủ động tuyên truyền, vận động người dân sinh sống trong khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn 5K, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn công dân qua lại trái phép, không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Qua công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, chỉ tính từ tháng 7-2021 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp qua lại biên giới trái phép, xử phạt vi phạm số tiền 40 triệu đồng.

Đặc biệt, từ khi phát hiện một công dân dương tính với SARS-CoV-2 từ Bệnh viện đa khoa Hợp Lực trở về, ngày 3-9, huyện Mường Lát đã thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn thị trấn và một số xã trên địa bàn.

Là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch, Công an huyện Mường Lát đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập 3 chốt kiểm soát liên ngành cấp huyện, 9 chốt liên ngành cấp xã và 4 chốt biên giới để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại và chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của người dân. Đồng thời, Công an huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng thần tốc truy vết được 12 trường hợp F1, 82 trường hợp F2 và 691 trường hợp F3 báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện tổ chức khoanh vùng, cách ly theo đúng quy định.

Cùng với đó, Công an huyện Mường Lát đã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vừa nắm người, nắm hộ, nắm rõ lịch trình di chuyển, vừa vận động, tổ chức cho 6.167 hộ gia đình, 32 hộ kinh doanh, 25 nhà trường và 9 cơ quan ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Đối với những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, lực lượng Công an đã kiên quyết lập biên bản vi phạm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý nghiêm theo quy dịnh của pháp luật. Trong đó, Công an huyện đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 14 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; điều tra, làm rõ 1 chủ tài khoản faceebook đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân.

Song song với công tác phòng, chống dịch, Công an huyện Mường Lát đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chỉ tỉnh từ ngày 15-7-2021 đến nay Công an huyện Mường Lát đã điều tra, làm rõ 7 vụ, bắt giữ 7 đối tượng phạm tội về ma tuý; 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ động vật quý hiếm; lập hồ sơ, đưa đi cai nghiện bắt buộc 15 đối tượng nghiện ma túy; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 10 trường hợp khác…

Đến ngày 10-9-2021 tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Mường Lát cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, để phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Lát vẫn đang cố gắng, nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng khác khắc phục khó khăn, ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn thực hiện "nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm an ninh - trật tự, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch.

Đình Hợp