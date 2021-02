Những lão nông lo chuyện... an ninh

Dòng họ Nguyễn Đình có 378 hộ, hơn 1.000 khẩu, sinh sống ở 5 xã của huyện Hậu Lộc nhưng tập trung đông nhất vẫn là xung quanh nhà thờ họ ở thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc. Bác Nguyễn Đình Khoan, trưởng dòng họ Nguyễn Đình, chia sẻ: Hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự” do đảng ủy phát động, ban quản tộc dòng họ Nguyễn Đình đã xây dựng nội quy, quy ước của dòng họ, đặc biệt là quy ước tự quản về an ninh trật tự (ANTT). Từ khi mô hình đi vào cuộc sống, nhận thức của con cháu trong dòng họ Nguyễn Đình đã thay đổi rõ rệt, tình đoàn kết trong dòng họ được thắt chặt, con em trong dòng họ không có lỗi vi phạm lớn về pháp luật. Con cháu tự đóng góp xây dựng nhà thờ mới khang trang với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng.

Anh Hà Văn Xiêm, bản Cha Lung, xã Tam Thanh (Quan Sơn) cùng bộ đội biên phòng tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, đường biên, cột mốc.

Không chỉ dòng họ Nguyễn Đình mà hầu hết các dòng họ trên địa bàn xã Minh Lộc đã làm tốt công tác tự phòng, tự chống, tự hòa giải các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm ANTT. Sau 12 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”, các dòng họ đã giúp được gần 30 cháu ở độ tuổi vị thành niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trở lại nền nếp sinh hoạt và học tập, các đối tượng án treo, đối tượng tha tù không tái phạm và được xóa án tích đúng thời hạn. Số người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong các dòng họ giảm rõ rệt so với trước; các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ dòng họ đều được hòa giải kịp thời; các vụ việc xảy ra đều được giải quyết “thấu tình, đạt lý” ngay trong dòng họ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Xã Minh Lộc được Công an tỉnh đánh giá là một trong những địa phương mạnh về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đã gần 6 năm nay, cứ mỗi tháng 2 lần, anh Vi Văn Thinh, người dân tộc Thái ở bản Ho, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa lại băng rừng, trèo đèo, lội suối hơn 4h để thực hiện nhiệm vụ trông coi, bảo vệ cột mốc 317, 318, 319, tiếp giáp giữa xã Hiền Kiệt với các bản: Na Hàm, Hin Đăm, Na Hưa, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Đây cũng chính là các cột mốc mà cha anh, già làng Vi Văn Dong, năm nay 66 tuổi đã tình nguyện bảo vệ, chăm sóc như người thân của gia đình mình trong suốt 36 năm qua. Năm 2014, biết mình tuổi cao, sức yếu, già làng Dong đã báo cáo Đồn Biên phòng Hiền Kiệt xin trao lại nhiệm vụ thiêng liêng này cho anh Vi Văn Thinh, người con thứ 3 của gia đình.

Anh Thinh cho biết: Trước đây, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, chưa hiểu nhiều về Luật Biên giới quốc gia nên còn xảy ra một số vi phạm. Từ khi được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, người dân nơi đây đã hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Vì thế, bất cứ đi đâu, làm gì, hễ có người lạ mặt vào khu vực biên giới là người dân theo dõi rồi thông báo cho cán bộ, bộ đội biên phòng (BĐBP).

Hiện nay 16/16 xã biên giới của tỉnh đã có 151 già làng, trưởng bản, người có uy tín tự nguyện đăng ký bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Đồng thời, trên địa bàn cũng đã thành lập 768 tổ ANTT thôn bản, với 2.415 thành viên tham gia, 100% các thôn, bản khu vực biên giới đất liền, biên giới biển có tổ hòa giải. Những năm qua, cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tham gia cùng lực lượng BĐBP tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, kiểm soát, phát quang đường biên, bảo vệ mốc giới; cung cấp hàng trăm lượt thông tin, trong đó có nhiều thông tin giá trị, giúp BĐBP kịp thời phá nhiều vụ án lớn, góp phần giữ gìn ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cho vùng biên giới của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Phan Nga