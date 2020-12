Nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng, phương tiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-12 Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm bắt cóc anh Phạm Tuấn Đạt, sinh năm 2001 ở xã Thăng Long nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống.

3 đối tượng(từ trái qua phải): Tùng, Sơn, Hùng.

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Mai Hùng, sinh năm 1994 ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh; Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1995 ở xã Vạn Hoà và Cù Văn Tùng, sinh năm 1988 ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống.

Trước đó, Công an huyện Nông Cống nhận được tin báo của gia đình anh Phạm Tuấn Đạt về việc anh Đạt bị một nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập và yêu cầu gia đình đưa cho bọn chúng 40 triệu đồng thì mới trả tự do cho anh Đạt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Nông Cống đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng nói trên là thủ phạm chính gây ra vụ bắt cóc, tống tiền gia đình anh Đạt.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng trên khai nhận: Do quen biết, anh Phạm Tuấn Đạt có vay nợ Cù Văn Tùng số tiền là 4 triệu đồng. Ngày 19-12 Cù Văn Tùng rủ thêm Đỗ Văn Sơn, Lê Mai Hùng và Mai Trọng Thành, sinh năm 1988 ở thị trấn Nông Cống bàn nhau đi bắt cóc anh Đạt để tống tiền gia đình anh này. Sau khi hen gặp anh Đạt tại 1 quán nước trên địa bàn xã Thăng Long, tại đây bọn chúng đã bắt ép đưa anh Đạt lên xe máy rồi chở về nhốt tại một phòng kín thuộc quán karaoke Sông Yên trên địa bàn thị trấn Nông Cống.

Tại đây, bọn chúng đã dùng điếu cày đánh đập anh Đạt, bắt anh Đạt viết giấy vay nợ 40 triệu đồng và ép anh Đạt gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến chuộc về. Để đánh lạc hướng cơ quan Công an, bọn chúng đã mang anh Đạt đi nhốt nhiều chỗ khác nhau. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nông Cống đã tìm ra chỗ chúng đã nhốt anh Đạt, giải cứu và đưa anh Đạt trở về gia đình an toàn, thu giữ toàn bộ các tang vật và công cụ gây án.

Hiện nay, đối tượng Mai Trọng Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Nông Cống đang tiếp tục truy bắt đối tượng Thành và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đây là chiến công xuất sắc của Công an huyện Nông Cống, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân khen ngợi, đánh giá cao./.

Thái Thanh