Ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng

Thời gian gần đây tình trạng tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh vẫn thường xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự.

Lực lượng công an kiểm tra tang vật của vụ án gây rối trật tự trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Qua công tác điều tra, xử lý của công an một số địa phương cho thấy, phần lớn các vụ gây rối trật tự công cộng đều do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên các nhóm thanh, thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, thậm chí còn chuẩn bị sẵn các hung khí nguy hiểm để đánh nhau, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 24-5-2020, tại một quán bia trên Đại lộ Lê Lợi thuộc phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) đã xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Nguyên nhân là do mâu thuẫn phát sinh trong lúc uống bia, Nguyễn Đoan Út, sinh năm 1991 tại phường Đông Hương đã dùng vỏ chai bia, cốc thủy tinh và ghế nhựa đuổi đánh nhóm 4 thanh niên đang ngồi uống bia ở bàn bên cạnh khiến 1 người bị thương. Không dừng lại ở đó, Út đã về nhà lấy 1 khẩu súng colt tự chế, 1 lưỡi lê 3 cạnh và rủ thêm Lê Ngọc Trang quay trở lại quán bia để tìm 4 thanh niên kia đánh nhau tiếp. Lúc này, tổ công tác gồm 4 đồng chí cảnh sát hình sự sau khi nhận được tin báo của Nhân dân đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Trong lúc thi hành công vụ, đồng chí Lê Thế Anh, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thanh Hóa bị Út dùng lưỡi lê đâm trúng đùi trái. Mặc dù bị thương, nhưng đồng chí Lê Thế Anh vẫn nhanh trí quật ngã đối tượng, tước được khẩu súng trên tay Út và cùng đồng đội khống chế, bắt giữ cả 2 đối tượng đưa về trụ sở công an xử lý.

Gần đây nhất, khoảng 23h30, ngày 12-8-2020, tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc khu phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn) đã xảy ra một vụ “hỗn chiến” giữa 2 nhóm thanh niên do đối tượng Cao Sỹ Phong (Phong Đầm), sinh năm 1981, ở phường Trung Sơn cầm đầu với nhóm của đối tượng Nguyễn Hùng Anh (Út Chật), sinh năm 1988, ở phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn); trong đó, có khoảng hơn 20 đối tượng sử dụng vũ khí nóng (súng colt), hung khí nguy hiểm hò hét, chửi bới, ném gạch đá, chai thủy tinh, đuổi chém nhau trên đường. Hậu quả, Nguyễn Hữu Nam, ở phường Trung Sơn và Vũ Như Kiên, ở phường Quảng Cư bị nhóm của đối tượng Cao Sỹ Phong (Phong Đầm) sử dụng súng bắn bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do có mâu thuẫn trong quan hệ xã hội từ trước nên 2 nhóm thanh niên này đã chuẩn bị sẵn vũ khí và hẹn nhau đến địa điểm trên để “giải quyết” mâu thuẫn. Vụ việc đã gây hoang mang cho Nhân dân trong khu phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Gây rối trật tự công cộng là hành vi cố ý phá vỡ tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật ở nơi công cộng làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây là tội trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, qua việc vi phạm quy tắc sống lành mạnh, văn minh, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của mọi người ở nơi công cộng. Nguyên nhân của tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng là do mâu thuẫn tức thời trong quan hệ, sinh hoạt, mâu thuẫn trong kinh doanh, do sử dụng rượu bia... Thậm chí một số đối tượng côn đồ có biểu hiện tụ tập ăn chơi, càn quấy, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để thanh toán, trả thù lẫn nhau, tranh giành địa bàn làm ăn hoặc siết nợ, đòi nợ thuê, bảo kê từ đó đã gây ra nhiều vụ giết người, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, ném chất bẩn vào nhà dân...

Trung tá Lê Văn Đức, Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, lực lượng chức năng đã tập trung tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư, lưu ý những địa bàn có nhiều quán ăn đêm, khu vui chơi giải trí...; gọi hỏi, răn đe những thành phần bất hảo; kiểm tra đột xuất phương tiện, thu giữ hung khí, công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, cơ quan công an các địa phương cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh, ngăn chặn. Tuy nhiên, thời gian gần đây tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn tình trạng nói trên, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, thì cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương. Cụ thể là phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho mọi người để phòng ngừa chung trong xã hội. Khi phát hiện mâu thuẫn, người thân, những người chứng kiến vụ việc cần có trách nhiệm can ngăn, hòa giải, nếu không giải quyết dứt điểm thì báo cơ quan công an kịp thời vào cuộc ngăn chặn. Ngoài ra, cần tập trung đấu tranh trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án...

Bài và ảnh: Quốc Hương