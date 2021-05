Lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường đảm bảo an ninh - trật tự phục vụ công tác bầu cử

(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) trong thời gian diễn ra bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng Cảnh sát cơ động đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai nhiều phương án, kế hoạch công tác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Từ khóa: Cảnh sát cơ độngCảnh sátĐBQHTuần traLực lượng chức năngHĐNDĐại biểu HĐNDChống người thi hành công vụTội phạmAn ninh trật tựVi phạm pháp luật