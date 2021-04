Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn rao bán sim điện thoại số đẹp

Công an huyện Như Xuân vừa phá chuyên án, điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phan Nam Tiến, sinh năm 2001 ở phường Văn Quán, quận Hà Đông; Đỗ Hồng Phi và Nguyễn Trọng Như Thành, đều sinh năm 1998 ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, chuyên lừa đảo, chiếm đọat tài sản bằng thủ đoạn rao bán sim số điện thoại đẹp trên các trang mạng xã hội.

3 đối tượng (tứ trái qua phải): Phi, Thành, Tiến.

Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được tin báo của anh H. A.T, 37 tuổi ở thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân về việc vào ngày 30-3-2021 anh T có vào “Shop sim số đẹp Hoàng Sa” và gọi điện thoại vào các số hotline 08393333333 và 08582888888 để mua một số sim số đẹp thì được đối tượng yêu cầu nộp trước tiền cọc là 69 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền cho đối tượng, anh T không nhận được sim như thỏa thuận và không thể liên lạc được với đối tượng. Biết mình bị lừa, anh T đã làm đơn trình báo với Công an huyện Như Xuân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Như Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra, làm rõ và lập án đấu tranh. Sau một thời gian tích cực, xác minh, truy tìm dấu vết của các đối tượng, Công an huyện Như Xuân đã xác định ổ nhóm: Phan Nam Tiến, Nguyễn Trọng Như Thành và Đỗ Hồng Phi đều ở TP Hà Nội chính là các đối tượng gây ra vụ lừa đảo anh H.A.T nên đã tiến hành phá án, bắt giữ đối tượng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 6 điện thoại di động, 2 thẻ ATM, 2 bộ máy vi tính và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận đều là những sinh viên của các trường Đại học khối công nghệ thông tin. Do ham mê cờ bạc và nợ nần nhiều nên bọn chúng đã rủ nhau thuê các số điện thoại đẹp làm số hotline và lập trang page lừa rao bán sim điện thoại số đẹp. Sau khi rao bán các sim số đẹp và “hướng dẫn” các bị hại làm thủ tục hợp đồng mua sim này trên mạng Internet, các đối tượng yêu cầu các bị hại chuyển tiền đặt cọc có trị giá 30% của tổng số tiền giao dịch trong hợp đồng thì sẽ chuyển sim cho bị hại và thanh toán nốt số tiền còn lại. Sau khi các bị hại chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản thì xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại. Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, 3 đối tượng nói trên đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo qui định của pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo quần chúng nhân dân cần đề cao cảnh giác với việc rao bán sim số đẹp trên các trang mạng xã hội, tránh sơ hở để bọn tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Như Xuân cũng yêu cầu các bị hại của vụ án này đến Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa gặp điều tra viên Nguyễn Khánh Toàn, số điện thoại: 0982844599 để được giải quyết.

TT