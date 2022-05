Liên tiếp bắt 5 đối tượng truy nã

Sau một thời gian tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và chủ động nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng có lệnh truy nã.

Đối tượng Trần Thị Thanh.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Thị Thanh, sinh năm 1977 ở Quảng Cư, Sầm Sơn bị truy nã về tội chứa mại dâm; Phàng Thị Tòng, sinh năm 1996 ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bị truy nã về tội mua bán người; Hà Văn Diên, sinh năm 1987 ở xã Quảng Chiểu, huyện Mường Lát bị truy nã về tội đánh bạc; Lương Văn Bằng, sinh năm 1976 ở xã Thanh Tân, huyện Như Thanh và Lê Thanh Nguyên, sinh năm 1970 ở xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn bị truy nã về tội cố ý gây thương tích;

Các đối tượng này sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú đến vùng sâu, vùng xa, thậm chí thay tên, đổi họ, thường xuyên di chuyển chỗ ở nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Với quyết tâm không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương, tập trung xác minh điều tra, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng quy luật lẩn trốn của từng đối tượng. Điển hình như, đối tượng Trần Thị Thanh năm 2008 sau khi phạm tội bị truy nã về tội chứa mại dâm đã bỏ trốn đến huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thay đổi tên là Trần Thị Thành, lấy chồng sau đó bỏ trốn sang nước Lào làm ăn sinh sống. Ngày 27-4-2022, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào đưa đối tượng Thanh ra đầu thú và áp giải đối tượng đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để trao trả về Việt Nam.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Phàng Thị Tòng, sinh năm 1996 ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Năm 2017 sau khi phạm tội, đối tượng này đã bỏ trốn và bị Tòa án xử phạt vắng mặt 20 năm tù về tội mua bán người. Ngày 9-5-2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng tại xã Điện Quang, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Anh Phương