Kiểm tra vi phạm trật tự an toàn giao thông phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy đá

Ngày 14-5, Công an thị xã Nghi Sơn cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với đối tượng Võ Xuân Trường (SN 1992) thường trú tại phường Bình Minh.

Tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an thị xã Nghi Sơn bắt giữ Võ Xuân Trường tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 13-5 trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng này đang tàng trữ 1 gói tinh thể mầu trắng.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá vừa được đối tượng mua của một người đàn ông lạ để sử dụng.

Đình Hợp