Kiểm tra công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng ở BQL rừng phòng hộ Nghi Sơn

Ngày 23-6, đoàn công tác của Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa - cơ quan thường trực phòng cháy, chũa cháy rừng (PCCCR) cấp tỉnh đã có buổi kiểm tra, làm việc với BQL rừng phòng hộ Nghi Sơn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng (BVR), PCCC rừng mùa nắng nóng năm 2022.

Cán bộ BQL rừng phòng hộ Nghi Sơn phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng.

BQL rừng phòng hộ Nghi Sơn là chủ rừng Nhà nước được giao quản lý, bảo vệ và phát triển trên 5.205 ha rừng, trong đó có hơn 2.100 ha rừng thông có thảm thực bì, cành khô, lá rụng dày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng. Để chủ động BVR, PCCCR mùa nắng nóng năm nay, BQL đã chủ động triển khai phương án, kế hoạch BVR, PCCC rừng cụ thể đến từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”; vận động 670 hộ gia đình, cá nhân ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR.

6 tháng năm 2022, BQL phối hợp, hướng dẫn phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng trên 1.072 ha; phối hợp với kiểm lâm địa bàn làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng 33,2 ha; phát dọn lại vật liệu cháy dưới tán rừng thông 60 ha; làm mới, tu sửa trên 5,37 km đường băng cản lửa kết hợp đường tuần tra, tác chiến chữa cháy…

Do làm tốt công tác BVR, PCCCR, nên thời gian qua diện tích rừng do BQL quản lý không để xảy ra cháy rừng, an ninh rừng luôn ổn định.

Đoàn công tác của Chi cục kiểm lâm tỉnh kiểm tra khu vực về trọng điểm cháy rừng ở tổ dân phố Phú Quang, phường Nguyên Bình

Đồng chí Mai Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi cụ Kiểm lâm tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra tình hình thực tế, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Hữu Phúc, Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay đang là cao điểm của mùa nắng nóng, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Do vậy, BQL rừng phòng hộ Nghi Sơn, lực lượng kiểm lâm, các chủ rừng và người dân cần thực hiện nghiêm Kế hoạch số 167 ngày 21-6-2022 của UBND tỉnh; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật”. Cấm đốt thực bì trồng rừng, nương rẫy, sử dụng lửa trong và ven rừng; thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt các vùng trọng điểm dễ cháy; khi xảy ra cháy rừng phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy kịp thời, hiệu quả…

Khắc Công