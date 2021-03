Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

Sau một thời gian xác minh, điều tra, làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Thanh đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Sáu, sinh năm 1970 ở xã Hải Long, huyện Như Thanh về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Thanh: Ngay sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân phản ánh đối tượng Lê Thị Sáu chuyên cho vay lãi nặng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền huyện Như Thanh đã chỉ đạo Công an huyện Như Thanh tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ để đấu tranh triệt phá bằng được hoạt động của tội phạm “tín dụng đen”.

Xác định đây là điểm hoạt động cho vay lãi nặng phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Như Thanh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ và triệt xóa bằng được điểm “tín dụng đen” này. Công an huyện Như Thanh đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Sáu và thu giữ được nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Như Thanh đã có đủ cơ sở để truy tố Lê Thị Sáu về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Sáu để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo báo cáo của Công an huyện Như Thanh, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng này hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Với lãi suất “cắt cổ” 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, Sáu đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Như Thanh vay tiền và thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thái Thanh