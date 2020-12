Khen thưởng Công an huyện Thọ Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa trao thưởng 20 triệu đồng và tặng giấy khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân thuộc Công an huyện Thọ Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Trước đó, vào ngày 22-10-2020, Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo của anh P.V.B, sinh năm 1997, ở huyện Ngọc Lặc đến trình báo về việc: Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, anh P.V.B sử dụng xe máy Yamaha Exciter chở chị N.T.L đi từ TP Thanh Hóa về huyện Ngọc Lặc, khi đi trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thôn 7, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt, đi trên 3 xe máy chặn đường dùng gậy đánh và cướp đi chiếc xe máy Yamaha Exciter.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường để thu thập dấu vết. Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng và phức tạp, đối tượng lợi dụng đêm tối vắng vẻ, ít người qua lại đã thực hiện hành vi cướp tài sản hết sức manh động, liều lĩnh, Công an huyện Thọ Xuân đã xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng các đội nghiệp vụ, tập trung tiến hành, điều tra xác minh.

Tiến hành sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân và các huyện lân cận, kết hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 28-10-2020, Công an huyện Thọ Xuân đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Hoàng Xuân Đạt, sinh năm 2000, Bùi Văn Hiếu, sinh năm 2002, Bùi Văn Chính, sinh năm 2003, Quách Văn Tuyên, Quách Văn Anh, sinh năm 1998 đều ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân là các đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản trên.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, tại buổi lễ trao thưởng, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng 20 triệu đồng và tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể, 5 cá nhân thuộc Công an huyện Thọ Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Trước đó, để động viên, khích lệ CBCS Công an huyện Thọ Xuân trong đấu tranh thành công chuyên án, UBND huyện Thọ Xuân cũng đã trao thưởng 10 triệu đồng và tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 2 tập thể và 3 cá nhân.

Văn Thiện