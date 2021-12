Huyện Cẩm Thủy nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự

Để nâng cao vai trò của quần chúng Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), thời gian qua, huyện Cẩm Thủy đã triển khai, xây dựng, củng cố, duy trì các mô hình tự quản về ANTT tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công an huyện Cẩm Thủy tuyên truyền cho người dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Là lực lượng nòng cốt trong các phong trào bảo đảm ANTT, Công an huyện Cẩm Thủy đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT” mà trọng tâm là cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị hãy làm nhiều việc tốt về ANTT”... Từ cách làm trên, đến nay, huyện Cẩm Thủy đã có 100% xã, thị trấn, khu dân cư, 90% hộ dân và 30 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ký cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT.

Mô hình quần chúng tự quản về ANTT là một trong những nội dung quan trọng. Bởi lực lượng này gần dân và ở ngay tại địa bàn cơ sở, họ thật sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và lực lượng công an với quần chúng Nhân dân, là lực lượng trực tiếp, thường xuyên vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các mô hình này còn làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh để chủ động hòa giải hay đề xuất biện pháp xử lý hiệu quả, không để nảy sinh phức tạp. Vì vậy, huyện Cẩm Thủy đã chỉ đạo nhân rộng các mô hình này. Đến nay, đã thành lập được 119 tổ ANTT, 1.288 tổ an ninh xã hội; tiếp tục nhân rộng các mô hình “Cựu chiến binh với ANTT”; “Thanh niên tự quản về ANTT”; “Cổng trường tự quản về trật tự an toàn giao thông”; “Dòng họ tự quản về ANTT”; “Ánh sáng đường quê gắn với đảm bảo ANTT”; 100% xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT...

Có thể thấy, hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Trong thời gian tới, huyện Cẩm Thủy sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình tự quản về ANTT để góp phần mang lại bình yên cho Nhân dân; củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Xuân Minh