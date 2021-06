Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6-2001 – 26-6-2021): Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại khu vực biên giới

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, những năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của các loại đối tượng, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Lực lượng Công an huyện Mường Lát bắt giữ đối tượng vận chuyển, tàng trữ chất ma túy.

Hàng năm lực lượng phòng chống ma túy toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ khoảng 600 vụ, 700 đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn các huyện và tuyến biên giới. Trong đó có nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia đã bị đấu tranh triệt xóa. Phần lớn nguồn ma túy thẩm lậu qua tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) đi theo đường mòn ở các bản giáp biên; hoặc từ Lào qua các tuyến, địa bàn giáp ranh như: Nghệ An, Sơn La và Hòa Bình vào Thanh Hóa tiêu thụ hoặc vận chuyển đi các tỉnh khác. Lượng ma túy phát hiện thu giữ trên khu vực miền núi, biên giới chủ yếu là heroin, hồng phiến, ma túy tổng hợp dạng đá (chiếm khoảng 70 - 80% số lượng ma túy thu giữ trên địa bàn toàn tỉnh).

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới cũng hết sức tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng là người Việt Nam thường móc nối, liên kết với các đối tượng người Lào thành các nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua biên giới, sau đó sử dụng xe máy hoặc xe khách lưu thông trên các tuyến Quốc lộ 217; Quốc lộ 15A, 15B, đường Hồ Chí Minh... để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ hoặc trung chuyển sang các tỉnh khác. Các đường dây tội phạm này thường được tổ chức rất chặt chẽ, có sự phân công vai trò của từng đối tượng, tạo thành đường dây khép kín; các đối tượng tham gia thường sử dụng vũ khí nóng, hoạt động có tính chất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện truy bắt. Những đối tượng cầm đầu trong đường dây không trực tiếp tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy mà chúng thường lôi kéo, mua chuộc hoặc thuê người dân có cuộc sống khó khăn, các đối tượng nghiện trên địa bàn hoặc có quan hệ dòng tộc với người Lào để mua bán, vận chuyển ma túy, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra xử lý, nhất là với các đối tượng cầm đầu.

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và công an các huyện biên giới đã thường xuyên tăng cường lực lượng xuống cơ sở, ngày đêm lăn lộn bám tuyến, bám địa bàn, quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng, đồng thời liên tiếp mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua đó, đã phát hiện điều tra, bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép các chất ma túy, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng khu vực biên giới đã phát hiện, bắt giữ gần 50 vụ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình, ngày 3-6-2021, Công an huyện Quan Hóa đã bắt giữ đối tượng Vàng A Chổng, sinh năm 1988, ở bản Suối Tôn, xã Phú Sơn (Quan Hóa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.939 viên ma túy tổng hợp, 72,695 gam heroin. Đây là đối tượng có 3 tiền án về tội ma túy. Sau khi ra tù, Vàng A Chổng đã cấu kết với các đối tượng khác hình thành đường dây, vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào vào Quan Hóa tiêu thụ. Trước đó, ngày 28-5-2021, tại bản Ón, xã Tam Chung (Mường Lát), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Mường Lát đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Sùng Thị Công, sinh năm 1982, ở bản Ón, xã Tam Chung (Mường Lát) đang tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu khoảng 7 gam heroin và 20 viên ma túy tổng hợp...

Tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên khu vực biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp; thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh hơn, đòi hỏi các cấp, các ngành và lực lượng phòng chống ma túy trên tuyến biên giới cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn để đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Bài và ảnh: Quốc Hương