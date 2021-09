Hiệu quả từ những mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh phát triển ngày càng sâu rộng với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Đóng góp quan trọng vào kết quả này là ý thức tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trong cộng đồng ngày càng được nâng cao.

Ra mắt mô hình “Camera giám sát ANTT” và mô hình “Liên kết cảm hóa, giáo dục đối tượng phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội” ở xã Hoằng Đồng (Hoằng Hóa).

Để tăng cường công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, tháng 10-2019, được sự tham mưu của Công an huyện Thiệu Hóa, Đảng ủy xã Thiệu Vận đã ban hành nghị quyết xây dựng mô hình “Camera giám sát gắn với đảm bảo ANTT”. Mục đích của mô hình này nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ANTT, đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, trên địa bàn xã đã có gần 50 hộ lắp hệ thống camera giám sát an ninh trên các tuyến đường chính và đường liên thôn. Ngoài ra, tại công sở Thiệu Vận, trường học và một số địa bàn trọng điểm về ANTT đã lắp đặt thêm 12 mắt camera giám sát an ninh. Toàn bộ hệ thống camera giám sát an ninh này đều được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại phòng trực ban của công an xã. Khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, sẽ lập tức báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời.

Mô hình “Tiếng kẻng giới nghiêm, cổng làng bình yên về ANTT” tại xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc) đi vào hoạt động từ tháng 5-2019. Đây là mô hình tự quản về ANTT của tổ chức quần chúng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND xã. Công an là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng mô hình, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho đảng ủy, UBND xã và các thôn về nội dung, các bước thực hiện. Theo đó, mỗi thôn là 1 tổ tự quản. Thành viên của các tổ là các hộ gia đình sống trong cùng thôn, tự nguyện tham gia. Tiếng kẻng chính là âm thanh báo hiệu cho người dân trong thôn biết có sự xuất hiện của kẻ gian như trộm cắp, cướp giật, gây mất ANTT. Dù tiếng kẻng được gióng lên ở bất kỳ thời điểm nào, người dân và các lực lượng trong thôn sẽ nhanh chóng mang theo phương tiện đến phối hợp vây bắt đối tượng phạm tội. Đây là mô hình nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Thông qua hoạt động của mô hình đã củng cố, nâng cao hiệu quả phong trào tự quản về ANTT nói chung, phòng chống tội phạm trộm cắp nói riêng. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, góp phần ổn định ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn xã.

Tương tự, mô hình tự quản về ANTT ở xã Vạn Xuân (Thường Xuân) đã góp phần giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đến nay, xã Vạn Xuân đã thành lập được 11 tổ ANTT và 36 tổ an toàn xã hội tại các cụm dân cư, với những hoạt động thiết thực, như tuần tra bảo vệ địa bàn; tích cực vận động Nhân dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; trực tiếp giải quyết những mâu thuẫn trong Nhân dân; giúp lực lượng công an xã điều tra, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở...

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong tỉnh thường xuyên quan tâm phát động các phong trào và xây dựng, nhân rộng, duy trì các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động gần 1.000 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT. Tiêu biểu như: Mô hình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” của hội LHPN; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm” của Tỉnh đoàn; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc” ở các xã biên giới; mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” ở các huyện Hậu Lộc, Nông Cống, Thiệu Hóa, Ngọc Lặc... Thông qua đó, hàng năm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Quốc