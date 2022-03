Hiệu quả mô hình dòng họ Bùi Văn tự quản về an ninh trật tự ở Bình Sơn

Bình Sơn là xã miền núi của huyện Triệu Sơn, giáp ranh với 5 xã thuộc 3 huyện Triệu Sơn, Như Thanh, Thọ Xuân. Từ những năm 2018 trở về trước, tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn tiềm ẩn các vấn đề phức tạp. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã Bình Sơn đã có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. Nhờ đó, trong nhiều năm qua tình hình ANTT trên địa bàn luôn ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dòng họ Bùi Văn thường xuyên phối hợp với Công an xã Bình Sơn trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội tại địa phương.

Một trong những giải pháp tích cực và hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, đó là cấp ủy, chính quyền xã đã luôn tranh thủ và phát huy vai trò, trách nhiệm của các gia đình, dòng họ và người có uy tín tham gia công tác đảm bảo ANTT. Là một trong những dòng họ có truyền thống đoàn kết lâu đời ở thôn Bao Lâm, hầu hết các gia đình trong dòng họ Bùi Văn đều có những đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để phát huy những thành tích của dòng họ Bùi Văn trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng nông thôn mới, Công an xã Bình Sơn đã tham mưu cho Công an huyện Triệu Sơn xây dựng mô hình dòng họ Bùi Văn tự quản về ANTT.

Ông Bùi Văn Chung, trưởng dòng họ Bùi Văn, cho biết: Từ khi thành lập mô hình dòng họ Bùi Văn tự quản về ANTT, 80 hộ dân trong dòng họ thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động những thành viên trong và ngoài dòng họ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Công tác cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giáo dục thanh, thiếu niên hư hỏng được dòng họ chú trọng. Đặc biệt, vào rằm tháng Giêng hằng năm, dòng họ Bùi Văn thường tổ chức họp họ để đánh giá bình xét gia đình văn hóa, biểu dương các hộ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phê bình nhắc nhở những gia đình thực hiện chưa nghiêm về ANTT. Ngoài ra, dòng họ Bùi Văn còn thường xuyên tổ chức mời các dòng họ khác trong xã trao đổi tình hình ANTT, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, giảm nghèo. Vì vậy, tình gắn kết giữa các dòng họ trong xã luôn được thắt chặt, an ninh thôn xóm luôn ổn định và giữ vững.

Đại úy Nguyễn Hữu Tình, Trưởng Công an xã Bình Sơn, cho biết: Qua gần 4 năm thành lập dòng họ Bùi Văn tự quản về ANTT, mô hình này đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an xã trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, tình trạng vi phạm về ANTT trên địa bàn xã luôn ổn định, bà con yên tâm làm ăn phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dòng họ Bùi Văn đã tích cực, giúp đỡ lực lượng công an truy vết, kịp thời báo cáo những trường hợp người lạ vào địa bàn cũng như con em trong xóm trở về từ các vùng dịch, nhắc nhở chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Bài và ảnh: Khánh Linh