Điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người vứt xác xuống sông Mã

Sau hơn một ngày khẩn trương điều tra, xác minh và thông báo truy tìm tung tích của nạn nhân, vào hồi 11h00 ngày 3-6-2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Hoằng Hoá và Công an thành phố Thanh Hoá điều tra, làm rõ bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản, vứt xác xuống sông Mã phi tang.

Đối tượng Lê Văn Hoàng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 16h50 ngày 1-6-2022, tại khu vực sông Mã đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, quần chúng Nhân dân phát hiện một xác chết là nam giới bị buộc trong bao tải xác rắn màu trắng, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh; vùng mặt, đầu và hai tay bị quấn băng dính màu trắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Thanh Hóa, Công an huyện Hoằng Hóa lập Chuyên án truy xét để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để điều tra, xác định tung tích nạn nhân và truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân, Công an Thanh Hóa xác định nạn nhân là Phạm Đức T, sinh năm 2003, trú tại thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa hiện đang học tiếng Hàn tại một Trung tâm tiếng Hàn có địa chỉ ở phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Đến 11h00 ngày 3-6-2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Hoàng, sinh năm 2004, trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường gây án.

Qua đấu tranh, bước đầu Lê Văn Hoàng khai nhận: Ngày 20-5-2022, do có quan hệ quen biết từ trước nên Lê Văn Hoàng đã cho anh T vay 5 triệu đồng bằng hình thức cắt lãi và trả tiền góp hàng ngày trong vòng 15 ngày. Đến hẹn không thấy anh T trả tiền và chặn mọi liên lạc với Hoàng. Bực tức do bị lừa nên Hoàng đã lập nick Facebook giả danh phụ nữ, kết bạn qua Facebook với Phạm Đức T để tán tỉnh, yêu đương.

Chiều 25-5-2022, Hoàng hẹn gặp T tại nhà Hoàng. Khi anh T vào đến sân, Hoàng chạy ra đóng cửa, uy hiếp anh T trả tiền. Anh T sợ, bỏ chạy vào trong nhà, Hoàng chạy theo dùng ấm đun nước bằng nhôm đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu khiến anh T gục ngã xuống nền nhà và tử vong.

Sau khi xác định anh T đã chết, Hoàng đã dùng băng dính có sẵn trong nhà quấn hai tay anh T trước ngực, quấn kín vùng đầu và mặt anh T sau đó dùng 2 vỏ bao bì bỏ thi thể anh T vào rồi giấu xác dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng 2. Đến khoảng gần 22h cùng ngày, Hoàng vác anh T đặt lên yên phía sau xe máy rồi chở đến khu vực cầu Hàm Rồng ném xác anh T xuống sông Mã phi tang. Sau đó, Hoàng đã mang tài sản của anh T gồm xe máy Airblade, laptop và điện thoại di động bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoàng về hành vi giết người, cướp tài sản; đồng thời tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân và các đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thái Thanh