Đấu tranh ngăn chặn thực phẩm “bẩn” và vận chuyển động vật trái phép trên các tuyến giao thông trọng điểm

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, thời gian qua, nhiều hành vi vận chuyển, lưu thông thực phẩm không an toàn và vận chuyển động vật trái phép đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện, thu giữ thực phẩm “bẩn” được vận chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A.

Thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm định chất lượng... đang là vấn đề “nóng”, được xã hội đặc biệt quan tâm. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vận chuyển, lưu thông thực phẩm “bẩn” với số lượng lớn.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ hàng loạt xe hàng vận chuyển thực phẩm “bẩn”. Điển hình như chiều 13-6, tại Km335 qua địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Trạm CSGT Quảng Xương phát hiện xe ô tô biển kiểm soát (BKS) 36C-200.83 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu vi phạm hành chính. Qua dừng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 300 kg bì lợn đã chuyển màu, bốc mùi lạ. Theo lái xe, kiêm chủ hàng Nguyễn Tiến Dũng, trú tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa khai nhận: Số hàng hóa trên được thu gom từ các chợ cóc trên địa bàn để đưa về cơ sở chế biến. Lực lượng CSGT đã phối hợp bàn giao số hàng hóa này cho Cục Quản lý thị trường tỉnh tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 25-2, tại địa phận thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh do Đại úy Trịnh Ngọc Sơn làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải đầu kéo BKS 51C-582.00 kéo theo rơ mooc 51R-173.25 đang vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển gần 10 tấn nầm lợn, chân lợn không rõ nguồn gốc, được bọc bên ngoài bằng các thùng hải sản đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Hữu Quý, sinh năm 1993 ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến số thực phẩm nêu trên. Theo lái xe khai nhận thì số thực phẩm này được thuê chở từ Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Công an tỉnh, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã và đang triển khai chuyên đề tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép các loại thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, đã phát hiện và bắt giữ hàng loạt vụ với hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối... Theo thống kê, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, từ ngày 15-12-2020 đến 14-6-2021, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện và thu giữ 520 kg thực phẩm bẩn và nhiều tang vật, hàng hóa có giá trị hàng tỷ đồng; 1 cá thể gấu ngựa có trọng lượng 90kg (đông lạnh)... Phòng CSGT đã hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể nói, với lợi nhuận lớn từ việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không an toàn hay vận chuyển động vật hoang dã quý, hiếm... có lẽ rất khó để “thức tỉnh lương tâm” những kẻ hám lợi. Hàng chục tấn bì lợn, nầm lợn, thịt gà hay mỡ động vật bẩn... vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ và xử lý trong 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống lại thực phẩm bẩn. Nhưng cũng đáng lo, khi con số ấy báo động về tình trạng gia tăng các vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm cả về số lượng, tính chất, mức độ vi phạm và diễn biến phức tạp của vấn nạn này. Đồng thời, điều đó cũng chỉ ra rằng, để đấu tranh có hiệu quả với việc sản xuất, chế biến, buôn bán, vận chuyển các loại thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc hay hành vi vi phạm về vận chuyển động vật hoang dã quý, hiếm thì rất cần sự chung tay góp sức nhiều hơn nữa của các cơ quan chức năng, các ban, ngành và địa phương.

Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ 1-7-2016) có nhiều quy định từ Điều 190-195, Điều 317 về tội phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; hay tại Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, là sự răn đe nghiêm khắc đối với hành vi vận chuyển động vật hoang dã, phòng, chống thực phẩm “bẩn” hiện nay. Về phía lực lượng CSGT Công an tỉnh, cùng với thực hiện chuyên đề tuần tra, kiểm soát, các đội, Trạm CSGT Quảng Xương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình tuyến, quốc lộ trọng điểm, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý, hiếm; các loại thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Phượng