Đảm bảo ANTT, trật tự ATGT dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023

Công an huyện Cẩm Thủy vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị Công an trong tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy; tiếp tục bám nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu, phối hợp giải quyết, xử lý dứt điểm các mâu thuẫn, vướng mắc trong Nhân dân, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động gây phức tạp tình hình.

Cùng với đó, các đơn vị, lực lượng Công an trong tỉnh nhất là lực lượng Công an xã, thị trấn và các đơn vị trực tiếp chiến đấu đã tăng cường bám sát cơ sở, tiếp tục triển khai chiến dịch tuyên truyền phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích và giết người gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tập trung phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gây rối ANTT, tấn công trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ để gây án, số đối tượng cầm đầu nguy hiểm, lưu manh côn đồ; tội phạm ma túy, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng lậu, hàng cấm, pháo...

Riêng lực lượng CSGT, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 31-12-2022 đến hết 2-1-2023) đã huy động, bố trí lực lượng, phương tiện vừa tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, vừa thành lập các chốt kiểm tra xử lý vi phạm giao thông tại các “điểm đen”, các chốt giao thông, khu vực công cộng có đông người và phương tiện tham gia giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Tổ 282 tiếp tục tăng cường công tác tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, tàng trữ vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ; các đối tượng gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự ATGT…

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng nên trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2023, tình hình ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không để xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng. Trật tự ATGT, trật tự công cộng được bảo đảm, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài. Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt giữ 1 đối tượng truy nã phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 108 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc… Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản xử lý gần 540 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 105 phương tiện, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.

Thái Thanh