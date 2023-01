Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo đảm ANTT đêm giao thừa

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến thời khắc giao thừa. Trong khi mọi người, mọi nhà đang nô nức mua sắm tết và sum vầy bên người thân chuẩn bị đón thời khắc chuyển giao năm mới, thì những cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa vẫn lặng lẽ gác lại niềm vui riêng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ…

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, ngay từ đầu tháng 1-2023 Công an TP Thanh Hóa đã chủ động tăng cường lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố tăng cường các giải pháp bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự ATGT, phòng, chống pháo nổ.

Riêng trong đêm giao thừa, bắt đầu từ 19h30 30 tết đến 02h sáng ngày mùng 1 tết, Công an TP Thanh Hóa sẽ huy động 220 cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn các phường, xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, bảo vệ dân phố, dân quân cơ động và Công an các phường, xã thành lập các tổ tuần tra lưu động kết hợp với tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, đồng thời thành lập 27 chốt cố định tại các ngã ba, ngã tư, các tụ điểm vui chơi giải trí, địa bàn trọng điểm để kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông bảo đảm ANTT, trật tự ATGT; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi đốt pháo trái phép trên địa bàn thành phố, nhất là tại các khu vực tập trung đông người như điểm tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn; tượng đài Lê Lợi, các tuyến giao thông trọng điểm như đại lộ Lê Lợi, đường Phan Chu Trinh, Hạc Thành, Trần Phú…

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tăng cường tuần tra bảo đảm an toàn trong đêm giao thừa trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Riêng lực lượng CSGT, trật tự tăng cường công tác tuần tra vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về ATGT, phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh trong đêm giao thừa nhằm chống ùn tắc giao thông; vừa tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các vi phạm của người điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lạng lách đánh võng, sử dụng rượu bia,...

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Công an thành phố đã thành lập các tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng, chống ma túy tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lạng lách đánh võng, đốt pháo, sử dụng rượu bia và các chất kích thích khi tham gia giao thông, các đối tượng trộm cắp, móc túi…

Mai Hà