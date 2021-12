Công an TP Thanh Hoá đảm bảo an ninh - trật tự dịp lễ Giáng sinh

TP Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả tỉnh, đồng thời cũng là nơi tập trung đông đồng bào Công giáo. Để bảo đảm tốt ANTT và trật tự ATGT trong dịp trước, trong và sau lễ Giáng sinh, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo ANTT, phân luồng, phân tuyến hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa triển khai phương án bảo đảm ANTT trong dịp lễ Noel.

Riêng trong đêm Noel, Công an TP Thanh Hóa sẽ huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ và thành lập 11 chốt kiểm soát để phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc, trên tất cả các tuyến giao thông trọng điểm. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra vũ trang, chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm lợi dụng lễ Noel để phạm tội, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, tụ tập, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Công an TP Thanh Hóa cũng giao cho Công an phường Trường Thi thành lập tổ công tác thường xuyên tuần tra, giải quyết những vấn đề liên quan đến trật tự công cộng xung quanh khu vực Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa.

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Ngoài lập các chốt cố định, Công an thành phố cũng thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động tại các tuyến đường, ngõ phố để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như phương tiện dừng, đỗ trái phép, vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định. Ngoài ra, Công an thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã có đồng bào Công giáo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bà con giáo dân tổ chức đón Noel an vui, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Mai Hà