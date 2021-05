(Baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bầu cử, Công an TP Thanh Hóa đã tham mưu cho Tiểu ban an ninh - trật tự (ANTT) Ủy ban bầu cử thành phố ban hành kế hoạch về đảm bảo ANTT bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

{title} Công an TP Thanh Hóa đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn cho công tác bầu cử Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bầu cử, Công an TP Thanh Hóa đã tham mưu cho Tiểu ban an ninh - trật tự (ANTT) Ủy ban bầu cử thành phố ban hành kế hoạch về đảm bảo ANTT bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa xuống địa bàn nắm tình hình an ninh cơ sở. Theo đó, Công an TP Thanh Hóa đã tập trung tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình; huy động lực lượng triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm; tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội. Đồng thời phân công lực lượng xuống địa bàn cơ sở nắm tình hình, tham mưu, giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến tình hình ANTT, không để ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử. Bên cạnh đó, xây dựng các phương án để giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT xảy ra trước, trong và sau bầu cử, đảm bảo giải quyết triệt để, an toàn tuyệt đối cho các điểm bầu cử. Tăng cường công tác quản lý cư trú; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy… Tập trung triệt phá, đấu tranh và xử lý nghiêm các vụ phạm pháp hình sự, ma túy; chủ động nắm chắc tình hình trên mọi mặt và không gian mạng; phối hợp đấu tranh ngăn chặn từ xa những đối tượng lợi dụng internet để tuyên truyền kích động chống phá cuộc bầu cử. Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tuyên truyền cho người dân về Cuộc bầu cử và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Để công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp diễn ra thuận lợi, thật sự là ngày hội của toàn dân, ngoài công tác đảm bảo ANTT, Công an thành phố Thanh Hóa cũng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 bằng việc chỉ đạo công an các xã, phường đồng loạt ra quân xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, điểm tập trung đông người. Quốc Hương

