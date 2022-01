(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, C ông an thị xã Nghi Sơn đã mở đợt cao điểm tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm.

{title} Công an thị xã Nghi Sơn vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ Thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an thị xã Nghi Sơn đã mở đợt cao điểm tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm. Công an thị xã Nghi Sơn kiểm tra số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm vận động thu hồi. Theo đó, Công an thị xã Nghi Sơn đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an thị xã đã tổ chức cho 100% khu dân cư, trường học, hộ gia đình, học sinh, sinh viên, nhất là các hộ kinh doanh, các đối tượng nghi vấn có biểu hiện mua, bán sử dụng pháo trái phép… ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép; tổ chức tuyên truyền chia sẻ các tin, bài viết, hình ảnh, video có liên quan đến công tác phòng, chống hành vi vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm trên các mạng xã hội Zalo, Facebook; duy trì hiệu quả hệ thống loa truyền thanh với tần suất 2 lượt/ngày và tuyên truyền lưu động trên các tuyến giao thông với tần suất 4 lượt/ngày... Sau gần 1 tháng ra quân, Công an thị xã Nghi Sơn đã vận động thu hồi được 7,2 kg pháo, vật liệu nổ, 100 đồ chơi nguy hiểm, 2 súng cồn tự chế và nhiều dao, kiếm tự chế khác. Đấu tranh, xử lý 2 trường hợp đốt pháo trái phép tại xã Tùng Lâm, xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng; bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 2,4 kg vật liệu nổ và 1 đối tượng vận chuyên trái phép 5 hộp pháo nổ với tổng khối lượng là 7,4kg. Minh Phương

