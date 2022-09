Công an thị xã Nghi Sơn triển khai tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Ngày 1-9, Công an thị xã Nghi Sơn đã tổ chức ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9-2022).

Lực lượng Công an TX Nghi Sơn ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sáng 1-9.

Trong đợt ra quân này, Công an thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT để thực hiện nghiêm, có hiệu quả “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9”. Tập trung phòng ngừa và đấu tranh nhằm kiềm chế tai nạn giao thông; không để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài; đảm bảo trật tự ATGT dịp khai giảng năm học mới 2022 – 2023 và những ngày đầu năm học.

Công an TX Nghi Sơn triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9-2022).

Thông qua công tác đảm bảo trật tự ATGT, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm và các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Đồng thời, phối hợp với công an các xã, phường, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của Nhân dân, không để các phần tử xấu lợi dụng kích động, làm mất an ninh - trật tự; vận động toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo cho Nhân dân có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn.

Sỹ Thành - Huyền Diệu