Công an thị xã Nghi Sơn ra quân tuyên truyền đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18-1, Công an thị xã Nghi Sơn đã tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền công tác phòng, chống các hành vi, vi phạm về pháo, vũ khí (VK) vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT) đồ chơi nguy hiểm và đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.