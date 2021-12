Công an Thanh Hóa ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Sáng 15-12-2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Với mục tiêu đảm bảo ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng; tập trung phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động lộng hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án về TTXH đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 90% trở lên; tăng cường các biện pháp quản lý hành chính về TTXH; bảo đảm chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”…

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Theo đó, các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tham mưu, nắm tình hình, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi cộm, các điểm đang có tranh chấp, khiếu kiện đông người, đình công, biểu tình gây rối ANTT. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Toàn cảnh buổi lễ ra quân.

Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, gây thương tích, gây rối TTCC; hoạt động “tín dụng đen”; các sới bạc chuyên nghiệp, cá độ thể thao qua mạng Internet; các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ…

Tăng cường công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, đảm bảo trật tự ATGT, TTCC và đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ; kiềm chế, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ TNGT thảm khốc và đua xe trái phép.

Các lực lượng ra quân thực hiện cao điểm.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác, chủ động bám sát địa bàn, thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch, Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh.

Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo phân công trách nhiệm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và CBCS, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, trực phản ứng nhanh để giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc về ANTT xảy ra trên địa bàn, không được để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm ANTT.

Lực lương Công an Thanh Hóa diểu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến đường của TP. Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm và tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường của TP. Thanh Hóa.

Hoàng Lan