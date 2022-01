Công an huyện Thọ Xuân tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm

Thời gian qua, Công an huyện Thọ Xuân đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp phá thành công nhiều vụ án gây bức xúc trong Nhân dân, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng chức năng Công an huyện Thọ Xuân phát hiện, bắt giữ đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, Công an huyện đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo nghiêm minh, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của lực lượng công an xã, thị trấn trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phối hợp với các cơ quan, UBND xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ trong phòng, chống tội phạm.

Ngày 18-12, Công an xã Xuân Hồng đang làm nhiệm vụ tại thôn Bất Căng 2, xã Xuân Hồng thì phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng công an xã đã phối hợp với tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Thọ Xuân tiến hành kiểm tra theo quy định đối với Lê Xuân Mừng, sinh năm 1976, có hộ khẩu thường trú tại thôn Vân Lộ, xã Xuân Hồng. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi áo khoác của Mừng có một đoạn ống hút nhựa màu da cam, có sọc trắng, bên trong chứa chất bột màu trắng ngà dạng cục vụn, Lê Xuân Mừng khai nhận đó là ma túy dạng heroin. Cùng ngày, trên đường tỉnh 515, đoạn qua thôn Bất Căng 1, xã Xuân Hồng, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Thọ Xuân cũng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện và Công an xã Xuân Hồng kiểm tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1996 ở thôn Phú Khang, xã Định Công, huyện Yên Định khi đang cầm trong tay một gói giấy bạc màu vàng, bên trong chứa chất bột màu trắng ngà, dạng cục vụn. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Hoàng khai nhận đó là ma túy dạng heroin vừa mua được nhằm mục đích sử dụng thì bị bắt. Cơ quan Công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ hình sự đối với Lê Xuân Mừng, Nguyễn Văn Hoàng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo số liệu thống kê của Công an huyện Thọ Xuân, năm 2021, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Công an huyện đã tập trung lực lượng điều tra khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn gây bức xúc trong Nhân dân như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản... Tỷ lệ khám phá 110/133 vụ, đạt 82,7%; việc tiếp nhận và giải quyết tin báo đạt 91,8%. Tuy vậy, về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện hiện vẫn diễn biến phức tạp với sự gia tăng về quy mô, mức độ nguy hiểm, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, ngừa, phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng. Đơn cử với tình hình mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện, theo chia sẻ của lực lượng chức năng Công an huyện: “Các đối tượng mua, bán thường không trực tiếp bán mà thuê những đối tượng nghiện hoặc các thanh niên không có việc làm để bán ma túy với thủ đoạn nhận tiền trước và thông báo địa điểm cất giấu hàng sau để các đối tượng mua tự tìm đến lấy, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ và điều tra, xử lý. Thêm vào đó, tình hình tổ chức sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp tiếp tục diễn biến phức tạp với số lượng đối tượng tham gia ngày càng đông và trẻ hóa. Các đối tượng lại thường sử dụng nhà nghỉ, quán karaoke để tổ chức sử dụng ma túy nên công tác phát hiện và đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn. Trong năm 2021, lực lượng công an huyện đã phát hiện, bắt 32 vụ, 55 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 11 vụ so với năm 2020, trong đó đã xác lập, đấu tranh, phá 5 chuyên án, bắt xử lý hình sự 5 vụ, 9 đối tượng, triệt xóa 5 điểm phức tạp về ma túy.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 thị trấn trọng điểm phức tạp về ma túy, 25/30 xã, thị trấn có người nghiện ma túy, 225 người nghiện và 129 người nghi nghiện. Do vậy, nhu cầu tiêu thụ ma túy là rất lớn. Thêm vào đó, tại các điểm phức tạp về ma túy, các đối tượng đều xây dựng hệ thống rất kiên cố, lắp đặt camera giám sát, thuê người bán ma túy gây khó khăn cho việc củng cố tài liệu, chứng cứ khi bị phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý. Với sự chủ động, tích cực và quyết liệt, Công an huyện đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình an ninh trật tự từng địa bàn xã, thị trấn, tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở để nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở. Đặc biệt, để giảm thiểu tình trạng tội phạm ma túy trên địa bàn, Công an huyện cũng chủ động rà soát, thống kê tình hình người nghiện, đa dạng hóa các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng dân cư và cơ sở chữa bệnh bắt buộc. Tăng cường đấu tranh, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội về ma túy, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Cùng với đó, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lê Phượng