Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Thọ Xuân vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý…

Đối tượng Triệu Văn Hùng.

Khoảng 8h ngày 18-12, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an xã Xuân Hồng bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Mừng, sinh năm 1976 đang tàng trữ một ống nhựa dài chứa heroin.

Tiếp đó vào lúc 16h, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma tuý bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1996 ở xã Định Công, huyện Yên Định đang tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ một gói heroin do Hoàng vừa mua từ Thọ Xuân về sử dụng.

Khoảng 23h cùng ngày, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Triệu Văn Hùng, sinh năm 1994 ở xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy đang tàng trữ 50 viên thuốc lắc và 63 viên hồng phiến.

Các vụ việc trên đang được Công an huyện Thọ Xuân điều tra mở rộng.

Thái thanh