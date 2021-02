Công an huyện Như Xuân đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Thời gian qua, Công an huyện Như Xuân đã tập trung chỉ đạo đội cảnh sát giao thông (CSGT), công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Như Xuân kiểm tra xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trung tá Lê Quang Hùng, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Như Xuân, cho biết: Nhằm đảm bảo ATGT trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 và các lễ hội đầu xuân, Công an huyện Như Xuân đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 104, ngày 7-12-2020 về “Cao điểm bảo đảm trật tự ATGT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”; Kế hoạch số 08 ngày 14-1-2021 về “Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo trật tự ATGT năm 2021”... Ngoài ra, Công an huyện tham mưu cho Ban ATGT huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật ATGT đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân và học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện; lắp đặt biển báo, biển cấm tạm thời tại một số vị trí, địa điểm tập trung đông người; phối hợp với đoàn thanh niên, các trường học xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình, đội thanh niên tự quản tại cổng trường THPT, THCS; tham mưu cho Ban ATGT huyện có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, đơn vị kinh doanh vận tải, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tăng cường biện pháp quản lý đội ngũ lái xe và ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; đẩy mạnh các phong trào toàn dân tham gia đảm bảo ATGT, trật tự công cộng; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các tuyến đường, khu phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp tự quản về trật tự ATGT, trật tự công cộng; tập trung công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, như: đường Hồ Chí Minh; Quốc lộ 45; đường ngang Nghi Sơn - Bãi Trành; đường tỉnh 520B, 520C, 520D, 514; các tuyến đường liên huyện, liên xã. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT huyện phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải, chở người quá quy định, người điều khiển phương tiện có biểu hiện sử dụng trái phép các chất ma túy, sử dụng rượu bia, các chất kích thích có cồn khi điều khiển phương tiện; xe ô tô dừng đỗ không đúng quy định; xe mô tô lạng lách, đánh võng, chở hàng cồng kềnh, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe... Kết quả, từ ngày 5-12-2020 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện, lập biên bản xử lý 212 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; xử phạt và nộp kho bạc Nhà nước 106 triệu đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nên đến thời điểm này, tình hình an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn huyện Như Xuân luôn ổn định và giữ vững.

Bài và ảnh: Khánh Linh