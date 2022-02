Công an huyện Ngọc Lặc tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

Trong thời gian qua, để công tác đấu tranh trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, Công an huyện Ngọc Lặc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhận thức của quần chúng Nhân dân.

Công an huyện Ngọc Lặc tích cực bám sát cơ sở, phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc xảy ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đồng thời, Công an huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, biện pháp phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các điểm phức tạp về trật tự xã hội; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Lặc được đảm bảo. Công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự yêu mến của quần chúng Nhân dân vào lực lượng công an.

Trong năm 2021, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc xảy ra 35 vụ phạm pháp hình sự (giảm số vụ so với cùng kỳ năm 2020), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 95%. Công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Lực lượng công an huyện Ngọc Lặc đã triển khai phương án đấu tranh với tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện 38 vụ, bắt giữ 38 đối tượng, khởi tố 16 vụ với 17 bị can, phá thành công 3 chuyên án, gọi hỏi, răn đe 40 đối tượng, lập hồ sơ đưa 15 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Chất lượng các mặt công tác điều tra, xử lý tội phạm được nâng cao. Trong năm vừa qua, Công an huyện Ngọc Lặc tiếp nhận 121 tin tố giác, tin báo, tỷ lệ giải quyết đạt 92,4%. Trong đó, khởi tố vụ án hình sự để điều tra xử lý 61. Quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác tố tụng.

Thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết: Để công tác đấu tranh trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao, Công an huyện Ngọc Lặc luôn quan tâm xây dựng lực lượng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tích cực, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, lực lượng công an huyện Ngọc Lặc tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân về phương thức thủ đoạn, tác hại của tệ nạn xã hội nhằm, nâng cao ý thức tự giác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tập trung quản lý chặt các đối tượng có tiền án, tiền sự về tệ nạn xã hội, thường xuyên mời gọi giáo dục răn đe, cho số đối tượng này ký cam kết không vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác chỉ đạo và tập trung lực lượng tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường