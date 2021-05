Công an huyện Nga Sơn: Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, Công an huyện Nga Sơn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo và phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về bảo đảm ANTT. Đồng thời chủ động nắm bắt, xử lý tình hình, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bám sát địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, góp phần ổn định an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng, phức tạp, nổi cộm về ANTT.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nga Sơn nhặt được số tiền trên 200 triệu đồng và trao lại cho người đánh rơi. Ảnh do Công an huyện Nga Sơn cung cấp

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an huyện đã xây dựng và triển khai 6 kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm, mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; rà soát theo dõi hoạt động, quản lý chặt chẽ các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng lưu manh, côn đồ... Với những giải pháp đồng bộ, triển khai quyết liệt, đến nay tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn được kiềm chế... Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận trên 100 tin báo, tố giác tội phạm; khởi tố điều tra 74 vụ/115 bị can. Đáng chú ý là Công an huyện, công an các xã, thị trấn đã chủ động phát hiện, bắt giữ gần 50 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy, đánh bạc, buôn bán hàng giả, tàng trữ hàng cấm, cho vay lãi nặng; bắt 3 đối tượng truy nã. Tổ chức 137 tổ tuần tra vũ trang, trên 1.000 tổ tuần tra Nhân dân vào ban đêm; huy động trên 1.800 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và trên 10.000 lượt cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tham gia để phòng ngừa, phát hiện, bắt các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật. Đồng thời, nắm bắt tình hình về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, TNXH để tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội; làm 400 pa-nô, áp phích, biển cảnh báo tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, TNXH, hoạt động “tín dụng đen”; phân công cán bộ trực tiếp tuyên truyền tại 3 doanh nghiệp FDI, 18 trường học trên địa bàn với trên 20.000 người tham gia. Tổ chức ký cam kết không vi phạm quy định phòng, chống pháo nổ và trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ, tết với 1.245 tổ an ninh xã hội; 52 trường học và 157 cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra phát hiện, xử lý hành chính 25 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, 11 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, phạt 66,95 triệu đồng. Bắt và vận động thu hồi 33,65 kg pháo, 5 kg thuốc nổ, 5 kíp nổ, 1 quả lựu đạn, 1 súng thể thao, 16 súng tự chế, 150 viên đạn dân dụng; 48 đao, kiếm, típ sắt; 7 côn, gậy 3 khúc; 2 dây điện; 5 đèn pin phóng điện; 1 bình xịt cay. Bắt, xử lý hành chính 2 đối tượng về hành vi không giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, Công an huyện đã tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn theo dõi, quản lý gần 300 đối tượng người nghiện, nghi nghiện ma túy. Đây là nguy cơ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Qua đấu tranh, phát hiện và bắt giữ 32 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố điều tra 5 vụ/6 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy, trong đó triệt phá thành công Chuyên án số 01VA0121/40133G, bắt giữ 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 2 vụ/4 bị can về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Lập 35 hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn đối với người nghiện ma túy; đưa 13 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 1 đối tượng đi trường giáo dưỡng. Công tác bắt, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, thiếu sót; 95,5% tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý kịp thời. Điều quan trọng nhất trong mỗi một vụ việc được phát hiện và xử lý không chỉ góp phần giữ gìn sự bình yên mà thông qua đó còn củng cố, xây dựng niềm tin của quần chúng Nhân dân.

Thượng tá Phạm Văn Binh, Phó trưởng Công an huyện Nga Sơn, cho biết: Thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Công an tỉnh, của Huyện ủy Nga Sơn; Công an huyện Nga Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố các mô hình tổ tự quản về ANTT, tổ “An ninh công nhân”, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt là tham mưu cho UBND huyện ban hành Đề án xây dựng, lắp đặt hệ thống camera giám sát gắn với công tác đảm bảo ANTT tại các xã, thị trấn đã và đang phát huy hiệu quả; đồng thời xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy công an các xã, thị trấn; phát huy tối đa năng lực sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, sức chiến đấu của từng CBCS. Các đội nghiệp vụ của Công an huyện đã phối hợp nhịp nhàng với công an các xã, thị trấn trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm. Tại các xã có điểm giáp ranh luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT nên lực lượng công an thường xuyên được bố trí nắm chắc tình hình, phối hợp với các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các đối tượng nghiện ma túy và sử dụng ma túy. Kịp thời tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH... Nhờ vậy, công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo đảm chủ động giải quyết tình hình ANTT ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công Quang