Công an huyện Hậu Lộc ra quân cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Hậu Lộc vừa tổ chức ra quân kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thôn.

Theo đó, đội cảnh sát giao thông – công an huyện sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn và tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng hóa quá tải trọng, quá khổ.

Đợt cao điểm được thực hiện trong thời gian 3 tháng, từ ngày 20-6 đến hết ngày 20-9-2022 trên tất cả các tuyến giao thông được phân công, phân cấp tuần tra, kiểm soát theo quy định.

Được biết, thời gian qua, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện Hậu Lộc có chiều hướng gia tăng về số vụ, số người chết. Trong 6 tháng đầu năm năm 2022 đã xảy ra 8 vụ TNGT làm chết 10 người, bị thương 6 người, so với cùng kỳ tăng 2 vụ, tăng 4 người chết, giảm 3 người bị thương. Các nguyên nhân chủ yếu là do người tham gia giao thông không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, thao tác kỹ thuật khi điều khiển phương tiện, không làm chủ tốc độ gây TNGT.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công an huyện đã phát hiện, lập biên bản đối với 762 trường hợp vi phạm TTATGT; tạm giữ 63 phương tiện; tước giấy phép lái xe đối với 14 trường hợp; phạt tiền nộp kho bạc nhà nước 364.800.000 đồng.

Thanh Hằng