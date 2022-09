Công an huyện Hà Trung liên tiếp triệt phá các điểm phức tạp về ma túy

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công Chuyên án 822B, triệt xóa điểm mua bán ma túy phức tạp do Phạm Quốc Trung (tức Trung Khơi), sinh năm 1985 ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung cầm đầu.

Đối tượng Phạm Quốc Trung (thứ 4 từ trái sang) cùng các đối tượng và số ma túy thu giữ.

Để triệt xóa điểm ma túy phức tạp này, Công an huyện Hà Trung đã huy động lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tấn công, triệt phá thành công 4 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 9 đối tượng.

Trong đó, lực lượng Công an đã triệt xóa hoàn toàn điểm phức tạp về ma túy tại ngõ dân cư cơ khí thuộc tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung do Phạm Quốc Trung cầm đầu, bắt, khám xét 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Khơi là bố đẻ Trung, sinh năm 1960; Lê Thị Phượng sinh năm 2000 là vợ Trung; Phạm Tuấn Khanh là em ruột Trung, sinh năm 1993; Cù Thị Hảo là vợ Khanh, sinh năm 1995, đều ở ngõ dân cư cơ khí, tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung và Hoàng Hữu Thanh, sinh năm 1995 ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc.

Tang vật thu giữ gồm: 554 g ma túy đá, thuốc lắc, ketamine; 1 khẩu súng dạng Colt quay, 11 viên đạn và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.

Điểm ma túy phức tạp do Phạm Quốc Trung cầm đầu đã tồn tại trong một thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Phạm Quốc Trung là đối tượng có nhiều tiền án về tội buôn bán ma túy. Đi tù về, Trung đã lôi kéo cả gia đình và một số đối tượng nghiện ma túy cùng tham gia mua bán ma túy. Ngoài ra, Trung còn mở thêm một quán cắt tóc, gội đầu trá hình ngoài ngõ để làm cảnh giới và là chỗ giao dịch cho việc mua bán trái phép ma túy.

Khi lực lượng Công an ập vào vây bắt, Phạm Quốc Trung và một đối tượng khác là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 2001 ở xã Yến Sơn, huyện Hà Trung đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau 14 ngày kiên trì lần theo dấu vết tội phạm, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 2 đối tượng này khi chúng đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy từ ngày 31-5-2022 đến nay, Công an huyện Hà Trung đã triển khai lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 19 vụ, 46 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 27,383 g hêrôin, 1.514 viên hồng phiến; 100 g cỏ Mỹ; 151,54 g ma túy đá; 285,388 g ketamin cùng nhiều tang vật khác có liên quan; phối hợp lập hồ sơ đưa 19 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thái Thanh