Cảnh giác với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo F5trader.com để chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một số đối tượng lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh với các đối tượng lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của anh Nguyễn Thái Thủy, ở phường Điện Biên (TPThanh Hóa) tố giác về việc bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch tiền ảo F5trader.com (còn gọi là đầu tư Forex, giao dịch Crypto...). Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Xét thấy đây là vụ án có tính chất phức tạp, thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, hoạt động tại nhiều địa bàn Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình... nếu sử dụng các biện pháp điều tra thông thường sẽ khó thu thập được tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Vì vậy, ngay sau khi khởi tố vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đề xuất Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án 121F để đấu tranh triệt phá.

Quá trình đấu tranh chuyên án, thu thập và chuyển hóa tài liệu chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn do sàn đã bị đánh sập trước đó, đối tượng đã tiêu hủy, tẩu tán tài liệu và bỏ trốn. Do đó, phải thu thập rộng rãi các nguồn tài liệu, nghiên cứu, đánh giá chứng cứ một cách khoa học, tỉ mỉ, khách quan, toàn diện, đã tiến hành họp bàn thống nhất nhiều lần giữa 2 ngành tư pháp cấp tỉnh. Đến ngày 26-2-2021 xét thấy có đủ căn cứ pháp lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Lực, sinh năm 1988, ở xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên; Lê Văn Việt, sinh năm 1991, ở xã Kim Quan, huyện Thạch Thất (Hà Nội); Sằm Văn Thêm, sinh năm 1990, ở xã Bình Xa, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang); Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1976, ở xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ).

Cán bộ, chiến sĩ công an nghiên cứu phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 4-2020, Sằm Văn Thêm thông qua mạng xã hội Telegram đã liên hệ mua lại website F5trader.com có dạng sàn giao dịch tiền ảo từ một đối tượng tên Nam (chưa xác định được nhân thân lai lịch). Sau đó, Thêm đã rủ Lê Văn Việt, Nguyễn Thế Lực, Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Ngọc Minh cùng tham gia bàn bạc sử dụng trang web này kêu gọi người đầu tư đóng tiền vào sàn để giao dịch sau đó chiếm đoạt.

Ban đầu, các đối tượng đã bàn bạc với nhau trên nhóm “chat” (nói chuyện, nhắn tin) có tên “Project2020” trên ứng dụng Whatsapp. Sau khi bàn bạc, các đối tượng thống nhất mỗi người góp 13 triệu đồng chuyển khoản cho Thêm để đóng tiền mua, chỉnh sửa, thuê Sever duy trì hoạt động cho website F5trader.com làm phương tiện hoạt động. Khi website chưa đi vào hoạt động thì Minh nghỉ không tham gia nữa, Lê Văn Việt đã lập nhóm “chat” khác là “F5trader” trên ứng dụng Telegram (sau này đổi tên thành “GIAU TO ROI”) để cùng Lực, Nguyệt, Thêm tiếp tục liên lạc, bàn bạc với nhau.

Người đầu tư khi tham gia vào sàn F5trader.com trước hết cần lập tài khoản nhận diện trên sàn (còn gọi là ID). Sàn quy ước, phải dùng đồng tiền ảo “Tether USD” viết tắt là USDT (ký hiệu $) đang được sử dụng như một đơn vị tiền ảo trung gian giữa các đồng tiền ảo khác, để nạp vào sàn. Một USDT này được cộng đồng sử dụng tiền ảo xác định giá trị tương đương 1 USD (đô la Mỹ), đồng tiền này cho đến hiện nay có thể mua bán bằng tiền Việt Nam đồng thông qua các sàn tiền ảo quốc tế. Các đối tượng không chuyển tiền ảo “Tether USD” mà người đầu tư đã phải mua bằng tiền Việt Nam đồng để nạp, vào tài khoản cho họ mà tự động tạo ra tiền ảo USDT nhái để thay thế chuyển vào tài khoản (ID) của người đầu tư trên sàn cho họ.

Lực lượng công an tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Thực tế số “Tether USD” (USDT quốc tế) mà người đầu tư dùng để nạp vào sàn đã bị Sằm Văn Thêm chuyển sang ví tiền ảo khác gọi là “Ví trữ” để chia nhau bán lấy tiền, một phần giữ lại để duy trì việc nạp - rút cho người đầu tư để tạo lòng tin. Còn tiền USDT nhái trong tài khoản của người đầu tư trên sàn F5trader.com chỉ giao dịch được trong nội bộ sàn, không thể giao dịch ra bên ngoài sàn, sàn không cho rút thì không thể rút ra được. Nếu sàn F5trader.com “sập” (web dừng hoạt động hoặc đóng web) thì tiền USDT này sẽ không có giá trị.

Sau khi đã nạp tiền vào sàn, ID của người đầu tư sẽ hiển thị số tiền ảo USDT nội bộ đã mua và được sở hữu, quản lý. Người đầu tư sử dụng số USDT nội bộ này để đặt một trong hai ô lệnh “BUY” (màu xanh) hoặc “SELL” (màu đỏ) trên sàn F5trader.com. Người đầu tư có 30 giây để “Oder” tức là đặt một lượng tiền ảo để tham gia “Buy” (mua) hoặc “Sell” (bán) và 30 giây tiếp theo để chờ ra một trong hai kết quả “Win” (thắng) hoặc “Lose” (thua) sau đó tự động cộng hoặc trừ tiền vào ID trên sàn của người chơi. Nếu thắng sẽ được cộng 95% giá trị đã “trade” (trừ 5% phí giao dịch) nếu thua thì bị từ hết số tiền đã đặt.

Để tạo niềm tin cho người đầu tư về nguồn gốc của sàn, Thêm cùng các đối tượng nhóm này thuê Nam làm giả giấy phép hoạt động bằng Tiếng Anh đưa lên website và để giới thiệu với người đầu tư là sàn có nguồn gốc từ nước Anh. Các đối tượng thống nhất với nhau giới thiệu với người đầu tư mình chỉ là những “Leader” (người trung gian môi giới, dẫn dắt) của sàn F5trader.com tại Việt Nam, để khi chiếm đoạt được tài sản thì khách hàng nhầm tưởng vai trò của nhóm cũng chỉ là trung gian và là người bị hại giống như các nhà đầu tư. Các đối tượng thống nhất tạo một tài khoản (ID) tổng và 4 ID “chim mồi” để giả làm tài khoản như một người đầu tư bình thường nhằm mục đích che đậy vai trò trên sàn và “show” lợi nhuận, quảng cáo thu hút người đầu tư.

Để thu hút người tham gia đầu tư, các đối tượng đưa ra “Bảng quản lý vốn” và thông qua phần mềm Zoom (họp trực tuyến) tổ chức chương trình tư vấn đặt lệnh “BUY”/ “SELL” trực tuyến vào khoảng thời gian từ 20h-21h hàng ngày, với cam kết người đầu tư giao dịch theo sự hướng dẫn của “chuyên gia” (người hướng dẫn) sẽ thu được lợi nhuận mỗi ngày từ 1-3% số vốn bỏ ra giao dịch, nếu thua hết tất cả các lệnh giao dịch sẽ được hoàn lại 100%. Trên Zoom, Lê Văn Việt làm MC giới thiệu về sàn F5trader.com và Thêm đóng vai là chuyên gia tư vấn đọc lệnh để cho người đầu tư giao dịch theo, chuyên gia chỉ định đặt vào ô lệnh “Buy” (màu xanh) hay “Sell” (màu đỏ) thì người đầu tư nhấn vào ô lệnh đó, chỉ việc chờ kết quả về.

Trong quá trình người đầu tư đặt lệnh theo sự dẫn dắt của Thêm trên Zoom, đối tượng quản lý tài khoản admin (Việt hoặc Lực) sẽ can thiệp vào kết quả giao dịch của người đầu tư bằng tính năng “Ép lệnh” có sẵn trong quyền của tài khoản admin. Muốn cho người đầu tư “Win” (thắng) hoặc “Lose” (thua) trong từng lần đặt lệnh thì tài khoản admin chỉ việc chọn kết quả là “Buy” hoặc “Sell” tùy ý.

Người đầu tư sẽ chia số vốn tiền ảo USDT nội bộ dự định giao dịch của mình ra để đặt lần lượt theo các mức từ lệnh 1 đến lệnh 6, đặt đến lệnh nào thắng thì lại quay về lệnh 1, nếu thua cả 6 lệnh thì được cam kết hoàn tiền. Vì muốn tạo lòng tin để người đầu tư đóng thêm tiền hoặc giới thiệu thêm nhiều người đầu tư mới nên các đối tượng điều chỉnh kết quả giao dịch cho những người đầu tư theo chuyên gia đều thắng đạt mức lợi nhuận 1%-3% hàng ngày như đã cam kết với họ. Ngoài ra, các đối tượng còn đưa ra chính sách hưởng hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới tham gia có triết khấu cao, khuyến khích người đầu tư vừa đóng tiền đầu tư vừa môi giới xây dựng hệ thống người đầu tư nhánh dưới của mình để hưởng lợi theo chính sách.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 8-2020 đến giữa tháng 2-2021, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của người đầu tư là trên 850 tỷ đồng trên sàn giao dịch tiền ảo F5trader.com .

Để phòng tránh nguy cơ bị các đối tượng lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng, trở thành nạn nhân, cũng như không tiếp tay, hoặc trở thành người phạm tội của của các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm công nghệ cao, người dân cần đề cao cảnh giác: Không tham gia chơi và làm đại lý trung gian, mua bán “tiền ảo” trong các trò chơi trực tuyến, các sàn giao dịch. Tuyệt đối không tham gia và lôi kéo người khác tham gia vào các sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo mà không có sự cho phép của Ngân hàng nhà nước; không đầu tư, góp vốn và kêu gọi góp vốn vào các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thiếu căn cứ pháp lý để hoạt động. Khi phát hiện thấy hoạt động của các sàn giao dịch có dấu hiệu nghi vấn, hoặc khi bị các đối tượng kêu gọi góp vốn, lôi kéo tham gia vào các sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo hoạt động bất hợp pháp thì báo ngay cho cơ quan chức năng để nhanh chóng tiến hành điều tra xử lý.

Quốc Hương