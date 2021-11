Bắt giữ xe ôtô tải vận chuyển 432 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 1 xe ôtô tải vận chuyển 432 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc .

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 11-11-2021, tại quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tổ tuần tra kiểm soát của trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa do Thiếu tá Bùi Trung Kiên làm tổ trưởng, đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29C- 451.65 do Phạm Đức Chiến, sinh năm 1976 ở phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển vi phạm Luật ATGT.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe ô tô có 432 chai rượu Chivas, Macalan, Johnnie Walke, Jagermeister do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Phạm Đức Chiến không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng hoá nói trên.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thái Thanh