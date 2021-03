Bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Công an huyện Cẩm Thủy cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Duy Tùng (SN 1994) ở xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Phạm Duy Tùng tại cơ quan Công an.

Trước đó vào ngày 18-2, Công an huyện Cẩm Thủy liên tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về việc trong quá trình tham gia giao thông trên địa bàn thị trấn Phong Sơn vào tối ngày 17-1 đã bị đối tượng lạ mặt đi xe máy áp sát và cướp gần 4 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ khác.

Công an huyện Cẩm Thủy đã triển khai lực lượng rà soát hệ thống camera và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp để truy tìm đối tượng gây ra các vụ cướp giật tài sản trên. Đến tối 21-3, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cẩm Thủy đã xác định được đối tượng gây án và phối hợp với Công an thị trấn Phong Sơn vây bắt đối tượng Phạm Duy Tùng.

Tại cơ quan Công an, với các tài liệu chứng cứ thu thập được, Phạm Duy Tùng đã thừa nhận hành vi thực hiện các vụ cướp tài sản táo tợn trên.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Tùng khai nhận, trước đó vào ngày 10-2 và ngày 22-2, đối tượng còn thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn thị trấn Phong Sơn, chiếm đoạt 6 triệu đồng tiền mặt và 2 điện thoại di động của người đi đường.

Công an huyện Cẩm Thủy đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Văn Thiện