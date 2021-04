Bắt giữ các đối tượng sử dụng súng bắn vào nhà người dân để “cảnh cáo” vì không chịu nhường nhịn trong đấu thầu đất

Các đối tượng khai nhận đã được 1 đối tượng “đàn anh” “chỉ đạo” dùng 2 khẩu súng đến nhà anh V.X.Q bắn “cảnh cáo” do anh này đã không nhường đấu thầu đất với “đàn anh” của chúng.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Viết Thắng, sinh năm 1999 ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa và Trần Tuấn Trinh, sinh năm 2001 ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 2004 ở phố Trịnh Khả, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường với các đối tượng: Trương Tiến Hóa, sinh năm 2005 ở phố Vệ Đà, phường Quảng Thắng và Lê Văn An, sinh năm 2005 ở phố Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa nhận được tin báo có 2 nhóm đối tượng đi xe máy, bịt mặt đến nhà anh V.X.Q ở đường Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, dùng súng quân dụng bắn vào nhà anh Q. Lúc đó trong nhà anh Q không có người nên không có ai bị thương vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Thanh Hóa nhanh chóng điều tra, làm rõ. Đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã xác định 5 đối tượng nói trên chính là thủ phạm đã dùng súng quân dụng bắn vào nhà anh V.X.Q.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã được 1 đối tượng “đàn anh” “chỉ đạo” dùng 2 khẩu súng đến nhà anh V.X.Q bắn “cảnh cáo” do anh này đã không nhường đấu thầu đất với “đàn anh” của chúng.

Hiện đối tượng “đàn anh” đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TP Thanh Hóa đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Thanh