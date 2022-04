Bắt đối tượng truy nã sau 6 năm lẩn trốn

Công an xã Cẩm Tâm phối hợp với Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Cẩm Thuỷ vừa bắt giữ đối tượng Trương Văn Khanh, sinh năm 1987 ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà, là đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hoà truy nã từ năm 2016 về hành vi trốn thi hành án sau khi bị xử 9 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản…

Đối tượng Trương Văn Khanh bị lực lượng Công an xã Cẩm Tâm bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm và quản lý địa bàn, Công an xã Cẩm Tâm phát hiện một trường hợp xin nhập khẩu về địa phương. Qua công tác kiểm tra xác minh nhân thân, lý lịch thì phát hiện đây là đối tượng Trương Văn Khanh hiện đang bị Công an tỉnh Khánh Hoà truy nã về hành vi trốn thi hành án sau khi bị xử 9 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản.

Ngay sau khi phát hiện thông tin đối tượng, Công an xã Cẩm Tâm đã phân công lực lượng tiến hành điều tra và xác minh. Tuy nhiên, do đối tượng đã đi khỏi địa bàn xã Cẩm Tâm vào Khánh Hoà từ lâu nên rất khó khăn trong việc nhận dạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 28-4 nhận được thông tin Khanh vừa cùng người yêu về thăm mẹ đẻ tại thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, Công an xã đã huy động lực lượng và phối hợp cùng tổ truy nã Công an huyện bao vây, khống chế và bắt giữ đối tượng bàn giao cho Công an huyện Cẩm Thuỷ xử lý theo thẩm quyền.

Quyết định truy nã của Công an tỉnh Khánh Hoà đối với Trương Văn Khanh.

Tại cơ quan Công an, Trương Văn Khanh khai nhận sau khi bỏ trốn đã di chuyển và thay đổi địa điểm liên tục đến nhiều địa phương khác nhau. Đến ngày 26-4, Khanh cùng người yêu trở về huyện Ngọc Lặc và khi đến thăm mẹ ở xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thuỷ thì bị bắt giữ.

Phạm Hoà