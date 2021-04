Bắt đối tượng dùng số điện thoại cũ mạo danh Trưởng phòng Nội vụ huyện Thọ Xuân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an huyện Thọ Xuân vừa phá Chuyên án 421L, bắt tạm giam đối tượng Chu Văn Quyết, sinh năm 1997 ở thôn Vạn Long, xã Lạc Hồng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Chu Văn Quyết bị công an bắt giữ.

Trước đó, Công an huyện nhận được tin báo của ông L.V.Đ, 53 tuổi là cán bộ địa chính xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân với nội dung: Ngày 8-4, ông bị một đối tượng giả danh ông N.M.H, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thọ Xuân dùng số điện thoại: 0378.689... (đây là số điện thoại cũ của ông H) nhắn tin hỏi vay tiền. Do tưởng ông H vẫn sử dụng số điện thoại này nên ông Đ đã gửi 30 triệu đồng vào tài khoản 3513215008828 mang tên Chu Văn Quyết thuộc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đến ngày 11-4, đối tượng lại tiếp tục sử dụng số điện thoại nói trên nhắn tin vào máy ông Đ hỏi vay thêm tiền nên ông Đ mới nghi ngờ và tìm hiểu, biết ông N.M.H đã bỏ số điện thoại này từ 2 năm nay thì mới biết mình đã bị lừa nên báo cáo với cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra, làm rõ và lập án đấu tranh. Sau một thời gian tích cực, xác minh, truy tìm dấu vết của đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân đã xác định Chu Văn Quyết chính là đối tượng gây ra vụ lừa đảo ông Đ nên đã tiến hành phá án, bắt giữ đối tượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại Tuyên Quang, lực lượng Công an đã thu giữ 1 điện thoại di động gắn sim số thuê bao mà đối tượng sử dụng để lừa đảo, 1 thẻ ATM cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Chu Văn Quyết khai nhận mua số điện thoại trên từ năm 2018. Do đã từng đi tù về tội lừa đảo, thấy nhiều người gọi điện thoại vào số máy này nhờ vả anh H lo công việc nên Quyết đã nảy ra ý định lừa đảo bằng cách nhắn tin mạo danh anh H hỏi vay tiền. Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì Quyết không trực tiếp đi rút tiền mà thông qua dịch vụ chuyển tiền hộ từ các tỉnh khác để rút tiền mà bị hại gửi để tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo qui định của pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo quần chúng nhân dân cần đề cao cảnh giác khi thay đổi số điện thoại, cần thông báo cho bạn bè, người hân việc mình đã thay đổi số điện thoại, tránh sơ hở để bọn tội phạm mạo danh uy tín cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Thọ Xuân cũng yêu cầu các bị hại của vụ án này đến Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, liên hệ điều tra viên Nguyễn Đăng Nam, số điện thoại: 0949087909 để được giải quyết.

Thái Thanh