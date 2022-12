(Baothanhhoa.vn) - Công an thành phố Thanh Hoá cho biết vừa đấu tranh, làm rõ và bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán hàng cấm, thu giữ 280 cây (2.800 bao) thuốc lá hiệu Blend no 555 do nước ngoài sản xuất.

{title} Bắt 3 đối tượng mua bán 2.800 bao thuốc lá lậu Công an thành phố Thanh Hoá cho biết vừa đấu tranh, làm rõ và bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán hàng cấm, thu giữ 280 cây (2.800 bao) thuốc lá hiệu Blend no 555 do nước ngoài sản xuất. Hai đối tượng Hoàng Ngọc Minh, Cẩm Trường Giang và số tang vật bị thu giữ. Các đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Ngọc Minh (sinh năm 1996) ở huyện Tân Uyên, Hoàng Văn Huy (sinh năm 1996) ở huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang) và Cẩm Trường Giang (sinh năm 1990) ở quận Long Biên (TP Hà Nội). Trước đó, tại khu vực phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hoá đã bắt quả tang Hoàng Ngọc Minh và Cẩm Trường Giang điều khiển xe ô tô Toyota Camry biển kiểm soát 30F - 109.45 đang vận chuyển 6 thùng carton bên trong có 2.800 bao thuốc lá 555 do nước ngoài sản xuất đi tiêu thụ. Mở rộng vụ án, Công an thành phố Thanh Hoá bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Huy Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an đã bắt giữ Hoàng Văn Huy là đối tượng bán số thuốc lá trên cho Minh và Giang. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Hoàng Văn Huy là đối tượng đầu nậu, chuyên mua thuốc lá ngoại nhập lập từ nước ngoài theo đường tiểu ngạch về bán lại kiếm lời. Hoàng Ngọc Minh và Cẩm Trường Giang đã mua số thuốc trên của Huy để mang đi bán lại kiếm lời. Hiện Công an TP Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đình Hợp

